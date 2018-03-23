Ahmet Hakan'ın eski havası ve tadı olacak mı?

Hürriyet'in satışıyla birlikte, tahmin ettiğiniz gibi, akla gelen ilk isim Ahmet Hakan oldu. Herkes birbirine, Ahmet Hakan'ın akibetini soruyor.

Ahmet Hakan'a "İktidar'ın aleyhine yazıyor" diye Erdoğan Demirören'den önce yol veren arkadaşlar yanılıyor. Ahmet Hakan, Hürriyet'ten kopmaz. Erdoğan Demirören de kimi kalem erbabı istiyor diye, Ahmet Hakan'ı okuyucularından ayırmaz. Melih Aşık, Mehmet Tezkan, Abbas Güçlü gibi muhalif isimler yıllardır Milliyet'e yazıyor. Erdoğan Demirören, içinde öfke biriktirmiş olsaydı, az önce isimlerini saydığım gazetecilerin kalemini kırmaz mıydı?

Ha, Ahmet Hakan eski havasında olur mu?

Pek sanmam.

Aydın Doğan'la tavla muhabbeti olan Ahmet Hakan'ın yeni patronunun karşısına geçip, tavla oynayabileceğine zerre ihtimal vermiyorum. Erdoğan Demirören bu zevki Ahmet Hakan'a asla yaşatmayacaktır. O yüzden, Ahmet'in ne eski tadı olur, ne de havası.

Ahmet Hakan kaldı diyelim!

Ya diğerleri?

Cem Küçük'ün yazdığı isimler, Hürriyet'ten gönderilecek mi?

Ertuğrul Özkök mesela...

Ayşe Arman ya da...

Bir çok kalem erbabına göre, Ertuğrul Özkök'ün günahı çok! Bu arkadaşlara göre, Özkök "tevbe" etse bile, artık Hürriyet'teki köşesini koruyamayacak!

Yanlış...

Hürriyet'te kalıcı isimlerden biri de Ertuğrul Özkök olacak göreceksiniz. Siyasetten uzak yazılarıyla uzun zamandır Hürriyet'e renk katıyor. Özkök'ün Hürriyet'teki ömrü geçmişte de kısaltılmıştı hatırlayın. Beyhude bir bekleyiş yıllarca sürdü, sürüyor. Patronun değişmesi bir şey fark etmeyecek, Özkök, yeni patronu Erdoğan Demirören'in de Hürriyet'inde yazmaya devam edecek.



Ve fakat...

O da Ahmet gibi, eskisi gibi patron katında olamayacak!

Ayşe Arman'ın da kovulacağı konuşuluyor.

Hürriyet okurlarının sevdiği bir yazardır Ayşe Arman.

O da siyaset yazmıyor artık!

Hayatı, kadınları, şiddeti... toplumu yakından ilgilendiren olayları yazıyor. Hürriyet'te karşılığı olduğu için, reklama da doğrudan etki ediyor.



Hayır hayır...

Ayşe Arman'ı övüyor değilim.

Özkök'ü de...

İşin ticari yönüne de bakarak, olanı yazıyorum.

Öyle ya...

Onu gönder, şunu gönder...

Gazetenin içini boşalt...

Eee...

Reklam tarafı?

Erdoğan Demirören, sadece gazete patronu değil. İş insanı aynı zamanda. Az para yatırmıyor bu işe, biz istiyoruz diye, batmayı göze alacak değil.

Hal böyle olunca, Ayşe Arman'nın köşesini koruması kuvvetle muhtemeldir.

E canım, patron değişti. Hürriyet'i yine Hürriyet'i yönetenler mi yönetecek? Eski kadrodan, yazar çizerden hiç kimseye dokunulmayacak mı?

Mehmet Y. Yılmaz mesela...

Taha Akyol mesela...

Erdal Sağlam mesela...

Benim gönderilecekler için yaptığım liste Cem'in (Küçük) listesi gibi kabarık değil. Murat Yetkin, İsmail Saymaz, Sedat Ergin Hürriyet'te kalıcı olur ama, yukarıda saydığım isimler için aynı şeyi söyleyemem. Mehmet Y. Yılmaz kendiliğinden çekip gitmez, tazminatını almak için hiçbir şey olmamış gibi yazar çizer... ama Hürriyet'teki ömrü uzun değil. Taha Akyol da öyle.. Erdal Sağlam'ın yeri de sağlam değil.

Özeti...

Hürriyet'te köklü değişiklikler olur ama, falanca muhalif, filanca iktidara karşı diye işinden olmaz. Erdoğan Demirören'e bu konuda haksızlık yapıldığını zamanla hep birlikte göreceğiz. Ayrıca yukarıda da belirttiğim gibi, Mehmet Tezkan, Melih Aşık, Abbas Güçlü... gibi isimler Erdoğan Demirören'in gazetelerinde hâlâ yazıyor.

POSTA, KANAL D VE CNN TÜRK'TE NE OLACAK?

Kanal D'nin mutfağında değişim çok fazla olmayacaktır. Süleyman Sarılar başarılı işler yapıyor çünkü. Ama Sarılar'ın yaptıklarını ekranda sunan Ahmet Hakan'ın başarılı olduğunu söylesem haksızlık etmiş olmayacağım.

Zira ratinglerde de görüyoruz. Ahmet Hakan dökülüyor. Ahmet zaten bu işe pek hevesli değil. Kanal D'nin ana haberinden uzaklaştırılacak olması en çok onu sevindirecektir.

Şirin Payzın'ın gidici olduğu konusunda Cem Küçük'le hemfikirim. Tarafsız Bölge'nin devam edeceğini sanmıyorum, zira bu programın geçmişi pek tarafsız değildi. Demirtaş'a saz çaldırmalar falan, bunlar unutulmadı, unutulmayacak da... CNN Türk'ün tepesindeki Erdoğan Aktaş'ın yeri sağlam. Yeni patronajın Erdoğan'la ilgili hayli iyimser olduğu konusunda kaynaklarım bana sağlam bilgi verdi. Erdoğan'ın Beşiktaşlı olması da, ayrı bir avantaj. Erdoğan Demirören grubunda yeni görevler üstlenebilir diye tahmin ediyorum.

Ve Posta...

Rıfat Ababay yani...

Onun kaderi, bana göre Erdoğan Demirören'in elinde değil.

Gitmek mi, kalmak mı?

Kendi karar verecek!

Posta'nın hâli ortada...

Kârı açık...

Kazancı büyük.

Reklam geliri çok iyi..

Rıfat Ababay gibi başarılı bir yöneticiyi her patron elinde tutmak ister. Erdoğan Demirören de bunu yapacaktır. Erdoğan Bey'in, Rıfat Ababay'ı Posta'ya sınırlı tutacağını da düşünmüyorum. Bana gelen bilgiye göre, Ababay'yı yeni görevler bekliyor.

Bu yazıyı okuduktan sonra, "saçma" diyen arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. Erdoğan Demirören'in yanında Zafer Mutlu'yu aratmayacak isimler var. Bunların başında da, "isimsiz kahraman" Mehmet Soysal geliyor..



Siz siz olun Mehmet Soysal'ı hafife almayın!

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