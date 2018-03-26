Ahmet Hakan'dan hocaları kızdıracak yorum! Zıvanadan çıktılar

Geçtiğimiz günlerde kimi fetvalar tartışma yaratmıştı. Hatta bir kısmına Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermişti. Bunun üzerine Nurettin Yıldız ve Cübbeli Ahmet Hoca başta olmak üzere birkaç isim bir araya geldi ve bir ‘hocalar buluşması’ gerçekleştirdi. O toplantıda gazeteci Nevzat Çiçek moderatörlük yapmıştı.

Hocaların buluşması Erdoğan'a karşı birleşiyorlar yorumlarına neden olunca gazeteci Nevzat Çiçek yapılan görüşmeyi şu sözlerle açıklamak zorunda kaldı:

"Tartışma siyasi değil, itikadi bir tartışmaydı. “Allah yerde midir, gökte midir?” tartışması yaşamışlar. Bu, ilahiyatçılar arasında geçmişten gelen bir tartışmadır; bir kısmı Allah’ın gökte sınırlı olduğunu, bir kısmı da Allah’ın her yerde olduğunu ifade ediyor. Nurettin Yıldız, bununla ilgili bir sohbette kendi görüşlerini naklediyor. Cübbeli Ahmet Hoca da “Bu görüşleri naklederken kendi görüşünü de ifade etmen, şerh düşmen lazımdı” diyor ve oradan kaynaklı bir tartışma yaşanıyor"

Ahmet Hakan ise konuyu bügünkü köşesine taşıdı ve Allah yerde midir gökte midir diye bir tartışma olur mu diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

ALLAH YERDE MİDİR GÖKTE MİDİR KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Gazeteci Nevzat Çiçek’ten öğrendiğimize göre... Cübbeli” ile “Nureddin” arasında bir soğukluk varmış. Soğukluğun nedeni ise şuymuş: İki hoca, “Allah gökte midir, yerde midir” konusunda anlaşamamış.

BÖYLE BİR TARTIŞMA YOK

İtikadi konularda az buçuk mürekkep yalamışlığıma dayanarak iddia ediyorum: İslam itikadının hiç ama hiçbir bölümünde...Allah yerde midir, gökte midir” diye bir tartışma yoktur, yapılmamıştır.

ALLAH HER YERDEDİR

Üstelik bu konuda mürekkep yalamaya falan bile gerek yoktur. Çevir sokaktan herhangi birini... Sor, “Allah gökte midir, yerde midir” diye... Sana ‘şak’ diye... “Allah ne yerdedir, ne gökte... Allah her yerdedir” cevabını verir.

BUNLAR İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR

İki ihtimal var:

BİR: Ya Nevzat yanlış aktarıyor...

İKİ: Ya da Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı.

Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

Nurettin Yıldız kimdir eşini dövüyor mu? Dokunan yanar diyorlar...