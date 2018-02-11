Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na tepki! Suriye'nin ahı...

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi.

Davutoğlu'nun "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerine Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Ahmet Hakan şunları yazdı:

Son 7 yılda ne oldu Suriye’de? Şöyle alt alta yazalım: O güzelim Halep şehri elden gitti. O güzelim Şam tarumar oldu. Binlerce kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Öksüz olmak, yetim kalmak milli spor haline geldi Suriye’de. Suriye, emperyalist güçlerin maşalar kullanarak yürüttükleri kirli bir savaşın savaş alanı hâline geldi. Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu. Türkiye, tam üç buçuk milyon Suriyeliyi içine almak zorunda kaldı. Suriye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi.

DAVUTOĞLU'NUN BIYIĞININ TEK BİR TELİ BİLE TİTREMİYOR

Zalim Esad devrilmediği gibi, zalim Esad’ın zalimliklerini solda sıfır bırakacak zalimliklerin sahnesi oldu Suriye. İsrail, Suriye’deki gelişmeleri keyifle izledi, izliyor. Mezhep çatışmalarının fitili ateşlendi. Afrin Harekâtı’nı gerekli kılacak şartların meydana gelmesine kapı aralandı. Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, Trump ile Putin’in de Müslümanların birbirlerini öldürmesi üzerinden oyunlar çevirdiği bir alan oldu Suriye. Velhasıl... Suriye’nin ahı, titretti arşı! Ve fakat... Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor.

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