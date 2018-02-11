  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na tepki! Suriye'nin ahı...

Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na tepki! Suriye'nin ahı...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok" sözlerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Hakan ''Suriye’nin ahı, titretti arşı! Ve fakat... Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-02-2018 11:13 - Güncelleme: 11-02-2018 11:13

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi.

Davutoğlu'nun "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerine Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Ahmet Hakan şunları yazdı:

Son 7 yılda ne oldu Suriye’de? Şöyle alt alta yazalım: O güzelim Halep şehri elden gitti. O güzelim Şam tarumar oldu. Binlerce kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Öksüz olmak, yetim kalmak milli spor haline geldi Suriye’de. Suriye, emperyalist güçlerin maşalar kullanarak yürüttükleri kirli bir savaşın savaş alanı hâline geldi. Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu. Türkiye, tam üç buçuk milyon Suriyeliyi içine almak zorunda kaldı. Suriye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi.

DAVUTOĞLU'NUN BIYIĞININ TEK BİR TELİ BİLE TİTREMİYOR

Zalim Esad devrilmediği gibi, zalim Esad’ın zalimliklerini solda sıfır bırakacak zalimliklerin sahnesi oldu Suriye. İsrail, Suriye’deki gelişmeleri keyifle izledi, izliyor. Mezhep çatışmalarının fitili ateşlendi. Afrin Harekâtı’nı gerekli kılacak şartların meydana gelmesine kapı aralandı. Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, Trump ile Putin’in de Müslümanların birbirlerini öldürmesi üzerinden oyunlar çevirdiği bir alan oldu Suriye. Velhasıl... Suriye’nin ahı, titretti arşı! Ve fakat... Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na tepki! Suriye'nin ahı... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • bir basit vatandaş 11 Şubat 2018 15:04 Davutoğlu değil miydi; Komşularımızla sıfır sorun diyen, Beşar Esad'ın günleri sayılı diyen, Rus uçağını düşürdüğümüzde kimse bizim gücümüzü, kararlılığımızı ölçmeye kalkmasın diyen, dedelerimizin mezar taşlarını torunlarımıza okutmak için Arapça öğreteceğiz diyen????? Bu adamın vebali ne kadar büyük?

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat