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Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na: Namaz kılacaktı şimdi imamı gönderiyor

Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na: Namaz kılacaktı şimdi imamı gönderiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalarına köşesinden tepki gösterdi

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:06 - Güncelleme: 16-04-2018 10:06

Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümünde, Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye operasyonla ilgili açıklamalarına değindi. Davutoğlu'nun "Mutlaka bir gün Suriyeli İmam Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır” sözlerine tepki gösteren Ahmet Hakan, 'Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!' ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının Ahmet Davutoğlu ile ilgili bölümü:

ABD, Suriye’yi vurunca...Ahmet Davutoğlu da atağa kalktı. Şöyle demiş Davutoğlu: “Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam’daki Emevi Camisi’nde değil de bugün Batman’dadır? Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır”

STRATEJİ GİTTİ DERİNLİK GİTTİ SARHOŞLUK HALA SÜRÜYOR

Hey gidi hey! Bir haftada Emevi Camii’nde Cuma namazı kılmak hayalinden İmam Münir’in bir gün mutlaka Emevi Camisi’nde namaz kıldırması hayaline gelinmiş durumda. Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu Suriye operasyonu sonrası Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Bizde Kudüs yok, Kudis-ü Şerif var. Şam yok, Şam-ı Şerif var. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar. Birçok ülke, kapılarını Suriyeli sığınmacılara açtığı için Türkiye'yi eleştirdi. Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi Camisi'nde değil de bugün Batman'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye'ye sığındılar.

EMEVİ CAMİSİ'NDE TEKRAR SESİ YANKILANACAK

Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi'nde tekrar sesi yankılanacaktır. Böyle bir katliama sesini çıkaramayanlar, bize saldıranlar şunu unutmasınlar; o mazlumların duası yanımızdayken bize hiçbir şey yapamazlar. Bu zalimler karşısında son nefesimiz olana kadar Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlar Orta Doğu halklarının birleşmesini hep engellediler. Biz duyarsız davranamayız. Suriyelilere yaptığımız yardımı bu kardeşlerimiz hiç unutmayacak. İleride bu bir destan olarak anılacaktır. Cumhurbaşkanımız da, Suriyeli kardeşlerimize kapımızı sonuna kadar açmıştır. Bizler de üzerimize düşeni yaptık. Hala Suriyelilere kapımızı açtık diye bizi suçlayanlar var. Biz insanlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 16 Nisan 2018 10:17 Aydın doğan gitti, gazete gitti , artistlik hala devam ediyor

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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