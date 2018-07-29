Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyanın gazına geldi ve baltayı fena taşa vurdu. Ahmet Hakan, Kadir Mısıroğlu'nun çocuklarının "pul tuzağı"na düşen Ahmet Hakan, PTT'ye yüklendi. Ancak olay hiç de Ahmet Hakan'ın dediği gibi değildi. Bakalım Ahmet Hakan o yazısı için özür dileyecek mi?

"NE O? YUNAN GALİP Mİ GELDİ?"... Ahmet Hakan, Kadir Mısıroğlu adına devlet tarafından basıldığını zannettiği pul resmini yayınlayıp altına şöyle yazdı: "Her fırsatta Atatürk’e hakaret eden ve “Keşke Yunan galip gelseydi” diye haykıran Kadir Mısıroğlu için PTT özel pul çıkarmış. Ancak Yunan galip gelse... Böyle bir şey olurdu." Ancak olay hiç de Ahmet Hakan'ın zannettiği gibi çıkmadı.

MISIROĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABI PAYLAŞTI... Kafasından hiç çıkarmadığı fesi ve Atatürk hakkındaki tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Kadir Mısıroğlu ve ailesinin facebook ve twitter hesaplarından dün yaptıkları paylaşıma göre PTT, Mısıroğlu adına özel bir pul bastırmıştı. 1 TL'lik pullar kullanıma da sunulmuştu. Olay bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu şey haline gelirken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GERÇEK ÇABUCAK ORTAYA ÇIKTI... Kadir Mısıroğlu ve ailesinin "devlet bize jest yaptı ve adımıza pul bastı" açıklamasının arkasındaki gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jet olmadığı, Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı. Mısıroğlu’nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu, pulu devletin jest olarak değil, kendilerinin parasını vererek bastırdığı ortaya çıkınca yine twitter hesabından bu duruma tepki gösterenlere hakaret etti.

2005 YILINDAN BERİ DEVAM EDEN UYGULAMA... PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kişisel Pul" bölümünde, isteyen herkesin gerekli şartları sağlayıp, başvuruyu yapıp parasını verdikten sonra kendi adına pul bastırabileceği belirtiliyor. 2005 yılından bu yana devam eden uygulama, pek çok kullanıcının hatıra ve yıl dönümleri için hediye seçiminde favorisi.