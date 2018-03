Ahmet Hakan Yıldırım Demirören'e neler demiş neler!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satıldığı haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Dev satış sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğan Grubu'nun ekran yüzlerinden Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Yıldırım Demirören hakkındaki sosyal medya paylaşımları ve köşe yazıları sosyal medyanın diline düştü.

Ahmet Hakan, 2009 yılında sosyal medya hesabından yeni patronu Yıldırım Demirören'i istifaya çağırmış. Hakan, Twitter hesabından "Yıldırım Demirören istifa" şeklinde twit attığı ortaya çıktı. İşte o twit...

DEMİRÖREN'LE FENA DALGA GEÇMİŞ: Ahmet Hakan 2017 sonlarına doğru kaleme aldığı "Sıralı tam liste: İşte metal yorgunları" başlıklı köşe yazısında Yıldırım Demirören için "Ne zaman çalıştı ki yorulsun diyebilirsiniz. Ne diyeyim? Haklısınız" yorumunu yapmıştı.

Doğan Medya Grubu satıldı! Kim aldı? Yılın bombası!..

Doğan Medya'da neler olacak? Cem Küçük'ten bomba paylaşım...

MİLLİYET VE VATAN'I SATIN ALINCA: Hakan, Demirören'in Milliyet ve Vatan'ı satın almasının ardından da şu satırları kaleme almıştı: "Yıldırım Demirören Milliyet ve Vatan gazetelerinin yeni sahibi... Lig TV’de Şansal Büyüka’nın “Nasıl gidiyor gazete patronluğu?” sorusuyla karşılaşınca şöyle demiş: “Gazete patronunun dostu olmaz derlerdi. Bu sözün ne anlama geldiğini bu kısa sürede bile çok iyi anladım. Dostlarınız her haberi sizin yazdırdığınızı düşünüyorlar ve kızıyorlar. Oysa biz de haberleri gazeteler yayınlandıktan sonra görüyoruz.”

BAZI İHTİRASLI GAZETECİLER ONU AT BUNU AT DİYECEK: Yıldırım Demirören’e “Bunlar iyi günleriniz” demek isterim. Çok yakında...

- Köşe yazarlarından şikâyetler başlar...

- Bazı ihtiraslı gazeteciler “Onu at / beni al” türü açık mektuplar yazar.

- Bir habere kafası bozulan siyasetçi, doğrudan sizi arar.

- Hiçbir partiyi memnun edemediğinizi fark edersiniz.

- Eleştirilen bakan kızar, eleştirilen milletvekili kızar, eleştirilen bürokrat kızar...

Kızdılar mı da sizi kara listeye alırlar...

Kısacası bir belalı iştir ki bu kadar olur.

Ne diyelim: Kulübe hoş geldiniz Yıldırım Demirören!