Ahmet Hakan yazdı! Rıza Sarraf'a 'Sahtekar' dedim diye...

Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan, suçlamaları kabul etti

Ahmet Hakan, Sarraf'ın üç yıl önce kendisine açtığı davanın geçen günlerde sonuçlandığını duyurdu.

Hakan, Hürriyet'te "Reza'ya sahtekar dedim diye mahkumiyet aldım" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Ben 'Bizim memlekette sahtekâra sahtekâr denir. Sanık doğrusunu yapmıştır. Ortada bir suç yoktur. Sadece tam isabet vardır' falan türü bir gerekçeyle şöyle muhteşem bir 'beraat' beklerken mahkeme ne yaptı dersiniz?

BANA RESMEN CEZA VERDİ: Bana resmen ve alenen ceza verdi! Ceza düşük tutulduğundan ve doğrudan adli para cezası verildiğinden ne istinaf, ne temyiz, ne itiraz hakkımı kullanabiliyorum. Yani aldım cezayı, oturdum aşağı. İyi mi?"