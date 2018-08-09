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Ahmet Hakan yazdı! Rıza Sarraf'a 'Sahtekar' dedim diye...

Ahmet Hakan yazdı! Rıza Sarraf'a 'Sahtekar' dedim diye...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf için kullandığı "Reza denilen sahtekârlığıyla maruf şahıs" ifadesi nedeniyle mahkumiyet aldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 09:06 - Güncelleme: 09-08-2018 09:06

Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan, suçlamaları kabul etti
Ahmet Hakan, Sarraf'ın üç yıl önce kendisine açtığı davanın geçen günlerde sonuçlandığını duyurdu.

Hakan, Hürriyet'te "Reza'ya sahtekar dedim diye mahkumiyet aldım" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Ben 'Bizim memlekette sahtekâra sahtekâr denir. Sanık doğrusunu yapmıştır. Ortada bir suç yoktur. Sadece tam isabet vardır' falan türü bir gerekçeyle şöyle muhteşem bir 'beraat' beklerken mahkeme ne yaptı dersiniz?

BANA RESMEN CEZA VERDİ: Bana resmen ve alenen ceza verdi! Ceza düşük tutulduğundan ve doğrudan adli para cezası verildiğinden ne istinaf, ne temyiz, ne itiraz hakkımı kullanabiliyorum. Yani aldım cezayı, oturdum aşağı. İyi mi?"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • atsız 09 Ağustos 2018 09:21 Öp alnına vur kardeşşş...içeri bile atabilirlerdi ...

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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