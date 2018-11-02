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Ahmet Hakan 'şaşırmayın' deyip açıkladı: Yakında AK Parti ve MHP’den

Ahmet Hakan 'şaşırmayın' deyip açıkladı: Yakında AK Parti ve MHP’den

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AK Parti ve MHP'nin yeniden anlaşma yoluna giderek ittifak yapacakları görüşüne yer verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 08:04 - Güncelleme: 02-11-2018 08:04

Yerel seçimlere yönelik AK Parti-MHP ittifakı bozuldu. Her iki parti yöneticileri ittifaka dönüş sinyalleri veriyor. AK Partili Mehmet Özhaseki, dün "Formül bulunursa konuşulur. İpler kopmuş değil." açıklamasını yaptı. İşte bu gelişmeler altında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan bugün dikkat çeken bir yazı geldi.

"UFAKTAN YENİDEN TEMASLAR BAŞLAMIŞ"
"YEREL seçimde AK Parti-MHP ittifakı suya düşünce... Ufukta bu işten iki partinin de zarar göreceği ihtimali belirdi. İşittiğime göre... Ufaktan ufaktan yeniden temaslar başlamış. Yakında AK Parti ve MHP’den... “Biz yeniden anlaştık, ittifak yapacağız” diye bir açıklama işitirseniz sakın şaşırmayın."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Mehmet Özhaseki'den ittifak açıklaması! Keşke 1 yıl önce...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 09:29 şuna,mhp partiyi kapatacak,toptan akp ye geçecek deyin de rahatlayın.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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