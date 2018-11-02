Ahmet Hakan 'şaşırmayın' deyip açıkladı: Yakında AK Parti ve MHP’den

Yerel seçimlere yönelik AK Parti-MHP ittifakı bozuldu. Her iki parti yöneticileri ittifaka dönüş sinyalleri veriyor. AK Partili Mehmet Özhaseki, dün "Formül bulunursa konuşulur. İpler kopmuş değil." açıklamasını yaptı. İşte bu gelişmeler altında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan bugün dikkat çeken bir yazı geldi.

"UFAKTAN YENİDEN TEMASLAR BAŞLAMIŞ"

"YEREL seçimde AK Parti-MHP ittifakı suya düşünce... Ufukta bu işten iki partinin de zarar göreceği ihtimali belirdi. İşittiğime göre... Ufaktan ufaktan yeniden temaslar başlamış. Yakında AK Parti ve MHP’den... “Biz yeniden anlaştık, ittifak yapacağız” diye bir açıklama işitirseniz sakın şaşırmayın."

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Mehmet Özhaseki'den ittifak açıklaması! Keşke 1 yıl önce...