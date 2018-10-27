Ahmet Hakan: O zaman sen de fırıl fırıl dönme Mansur Efendi!

Ahmet Hakan, geçtiğim günlerde CHP'nin 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye 'yanaştığını' iddia etmiş "CHP'den aday olmayacağı ihtimali beliren Mansur Yavaş, MHP'nin de Melih Gökçek'e teklif götüreceğini duyunca AK Parti ile temasa geçmiş. Var ya eğer bu minik kuş dedikodusu doğru çıkarsa siyasetten iğreneceğim" diye yazmıştı.

Siyaset kulislerini dalgalandıran bu iddiaya Mansur Yavaş, Twitter üzerinden Hakan'a sert yanıt vermişti:

"Doğrulamadan uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile "İspat etmeyen şerefsizdir" demem gerekiyor. Ama bu tarz bana uymuyor.."

Yavaş'ın sert eleştirisine Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında cevap verdi. "Yahu Mansur Efendi! Hele bir cevap ver" diyen Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"O PARTİDEN BU PARTİYE FIRIL FIRIL DÖNEN SİYASETÇİ"

"Sen hem CHP’yi, hem de İYİ Parti’yi çantada keklik tutmaya çalışmıyor musun?

Sen elini açık etmemek için yerel seçim öncesi dans üstüne dans etmiyor musun?

Sen aday olacağın partiyi belirlemek için soteye yatıp havayı koklamıyor musun?

MHP’li iken CHP’den aday olmayı içine sindirmiş biri olmasan...

“Şu anda her türlü teklife açığım” pozisyonunda olmasan...

“Benim partim belli. Benim AK Parti ile ne işim olur? Bu bana hakarettir. İspatlamazsan şerefsizsin” falan diye üst perdeden laflar etmeye belki hakkın olabilir.

Ama sen öyle biri değilsin ki...

İnsan çıkar, “Ahmet Hakan’ın verdiği bu kulis bilgisi doğru değildir” diye efendice bir açıklama yapar.

O partiden bu partiye fırıl fırıl dönen bir siyasetçi olarak afra tafra yapmaya en azından utanır be!"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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