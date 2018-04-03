Ahmet Hakan kovuluyor mu? Bomba gelişme

Doğan Medya Grubu’nun, Demirören Holding’e satışının gerçekleşmesinin ardından yaşanan kritik gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Medya grubunda hangi yazarların kalacağı, hangi yazarların gönderileceği konuşulurken; bu isimlerin en başında merak edilen kişi de Kanal D'nin achorman'i, program yapımcısı ve Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan oldu.

AHMET HAKAN KALACAK MI: Demirören ailesinden Ahmet Hakan’a telefonla sürpriz bir davet geldi. Demirören, Ahmet Hakan’a bir yemek daveti gönderdi. Bu davet ise Ahmet Hakan’ın gazetede kalacağı yönünde yorumlandı.

Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu'na 1 milyar 100 milyon dolar karşılığında satıldı.

İLK AYRILAN İSİM MELİS ALPHAN OLDU

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık geçen günlerde yaşanmıştı. Hürriyet yazarı Melis Alphan sosyal medya hesabından ayrılık haberini açıklamıştı. Alphan Twitter’da “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” açıklamasında bulundu.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e böyle veda etti!

Doğan grubu neden satıldı? İşte herkesin merak ettiği neden