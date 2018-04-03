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Ahmet Hakan kovuluyor mu? Bomba gelişme

Ahmet Hakan kovuluyor mu? Bomba gelişme

Doğan Medya Grubu’nun satılması kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Doğan Medya'nın satılmasından sonra en çok merak edilen konu Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman gibi ünlü isimlerin kalıp kalmayacağıydı. Ahmet Hakan cephesinden bugün sürpriz bir haber geldi. Meğer Demirören Ahmet Hakan'ı yemeğe davet etmiş.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 12:13 - Güncelleme: 03-04-2018 12:13

Doğan Medya Grubu’nun, Demirören Holding’e satışının gerçekleşmesinin ardından yaşanan kritik gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Medya grubunda hangi yazarların kalacağı, hangi yazarların gönderileceği konuşulurken; bu isimlerin en başında merak edilen kişi de Kanal D'nin achorman'i, program yapımcısı ve Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan oldu.

AHMET HAKAN KALACAK MI: Demirören ailesinden Ahmet Hakan’a telefonla sürpriz bir davet geldi. Demirören, Ahmet Hakan’a bir yemek daveti gönderdi. Bu davet ise Ahmet Hakan’ın gazetede kalacağı yönünde yorumlandı.

Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu'na 1 milyar 100 milyon dolar karşılığında satıldı.

İLK AYRILAN İSİM MELİS ALPHAN OLDU

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık geçen günlerde yaşanmıştı. Hürriyet yazarı Melis Alphan sosyal medya hesabından ayrılık haberini açıklamıştı. Alphan Twitter’da “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” açıklamasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sivasli 03 Nisan 2018 12:49 Sivas da Görevini yerine Getiremeyen Kangallar Azad edilir Hayvanlarin Krali KANGAL Azad edilirken Cakallarin göz yasina bakarmi Bakmaaaz Cikar ugruna Türkiyeyi bile satanlar Babasini bile satarlar

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