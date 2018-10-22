Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayını yazdı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "CHP'den son dakika yerel seçim dedikoduları" aktardı. "İstanbul için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka imiş" diyen Hakan, şöyle devam etti:

-Fakat Kemal Bey'in etrafındakiler, "Etme, eyleme… Bu ikinci bir Ekmeleddin vakası olur. Bu kişiyi tanıtmak için bile en az iki sene gerekir. Yapma bunu. Bu olacağına Muharrem İnce olsun" diyorlarmış.

-Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Silivri'de Özcan Işıklar, Şişli'de Mustafa Sarıgül, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı hemen hemen kesin gibiymiş. Beşiktaş için mevcut başkan Tahir Doğaç'ın da adı geçiyormuş.

-Ankara için Kemal Bey'in aklı ve gönlü Mansur Yavaş'tan yanaymış. Henüz Mansur Yavaş'la bir temas kurulmamış. Yavaş'a teşkilattan tepki varmış. Alternatif olarak Bülent Kuşoğlu'nun adı geçiyormuş. Ama arayış sürüyormuş.

-Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Ecevit'in kültür bakanı İstemihan Talay, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçi, Manisa'da Özgür Özel, Balıkesir'de Ahmet Akın, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen. Bunlar kesin gibiymiş… İzmir ise tam bir kaynayan kazanmış. Çok aday varmış, iki ayrı anketle bir isim belirlenecekmiş.

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