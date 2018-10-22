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Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayını yazdı

Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayını yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Hakan, "İstanbul için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka imiş" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:43 - Güncelleme: 22-10-2018 08:43

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "CHP'den son dakika yerel seçim dedikoduları" aktardı. "İstanbul için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka imiş" diyen Hakan, şöyle devam etti: 

-Fakat Kemal Bey'in etrafındakiler, "Etme, eyleme… Bu ikinci bir Ekmeleddin vakası olur. Bu kişiyi tanıtmak için bile en az iki sene gerekir. Yapma bunu. Bu olacağına Muharrem İnce olsun" diyorlarmış.

-Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Silivri'de Özcan Işıklar, Şişli'de Mustafa Sarıgül, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı hemen hemen kesin gibiymiş. Beşiktaş için mevcut başkan Tahir Doğaç'ın da adı geçiyormuş.

-Ankara için Kemal Bey'in aklı ve gönlü Mansur Yavaş'tan yanaymış. Henüz Mansur Yavaş'la bir temas kurulmamış. Yavaş'a teşkilattan tepki varmış. Alternatif olarak Bülent Kuşoğlu'nun adı geçiyormuş. Ama arayış sürüyormuş.

-Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Ecevit'in kültür bakanı İstemihan Talay, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçi, Manisa'da Özgür Özel, Balıkesir'de Ahmet Akın, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen. Bunlar kesin gibiymiş… İzmir ise tam bir kaynayan kazanmış. Çok aday varmış, iki ayrı anketle bir isim belirlenecekmiş.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • O kara 22 Ekim 2018 10:14 CHP kendisi hic bir konuda uzman yetistiremiyor 60 yasindayim bir dusunmeleri lagzim Tasima su ile degirmen donmez Is Bankasinda bireysel emeklilik hesabina para yatirdim odedigim prim ve devlet katki payini zor odediler . CHP ye secim parasi verdiler herhalde

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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