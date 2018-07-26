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Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na fena saydırdı

Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na fena saydırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerine kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlük oynamakla suçladı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 08:06 - Güncelleme: 26-07-2018 08:06

Ahmet Hakan'ın hedefinde iktidar partisine karşı 9. yenilgisini alan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını söyleyen muhaliflere karşı sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nu Ahmet Hakan "Dar alanda diktatörlük oynayan Kemal Bey" başlıklı köşesinde yerden yere vuruldu,

Kurultay için partinin toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzasının gerektiğini hatırlatan yazar, sözü Kılıçdaroğlu'na getirdi ve sert eleştiriler yöneltti.

"(...)Yani 300 delege kurultay istese... Yaprak bile kıpırdamıyor. Yani 400 delege kurultay istese... Kıllar bile oynamıyor. Yani 500 delege kurultay istese... Kimsenin umuru bile olmuyor! Yani 600 yüz delege kurultay istese... Mesele bile yapılmıyor!

Hatta hatta 619 delege kurultay istese bile... Keyifler zerre kadar bozulmuyor! Demokratlara bakın hele! Sosyal demokratlara bakın hele! Aslan sosyal demokratlara bakın hele! Neyse... Lafı fazla uzatmadan şu üç şeyi söyleyip kaçayım en iyisi...

- BİR: Ne yapalım, bu zalim ve vicdansız yapının üzerinde oturmaya devam eden Kılıçdaroğlu’nun attığı demokrasi nutuklarına inanmaya devam mı edelim?
- İKİ: Kendi sorumluluğu altındaki dar alanda bile böylesine bir diktatörlük idaresini içine sindirebilen Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin idaresini ele alsa neler yapar?
- ÜÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “diktatör” dediğinde... Erdoğancılar, “Yahu sen önce kendi dar alanında oluşturduğun diktatörlüğe bak” derlerse ne olacak?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 09:44 Gitmek kolay kalmak zordur, Herkesten Davutoğlu olması istenemez. Bir de koltuk elinde kalanlar var! Siyasette süre yok. Napolyon da 9 zafer kazandı, sonra 1 yenilgi sonu oldu.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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