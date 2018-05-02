Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sundu!

Ahmet Hakan Kanal D Haber bültenini son kez sundu. Hakan, bülten sonunda izleyicilerle vedalaştı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de hareketli günler yaşanmıştı. Bu süreçte Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan görevinden ayrılmıştı. Hakan, bu akşam son kez yayına çıktı.

Ahmet Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni NTV'den ayrılan Buket Aydın sunacak. Kanal D haber merkezini bugün itibariyle Ramazan Kurnaz, Ahmet Hakan'dan haber merkezini devraldı. Ahmet Hakan, 16 Ocak 2017'de Serdar Cebe'nin yerine Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlamıştı.

İşte, Ahmet Hakan'ın veda fotoğrafı;