Ahmet Hakan Kanal D Haber bültenini son kez sundu. Hakan, bülten sonunda izleyicilerle vedalaştı.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de hareketli günler yaşanmıştı. Bu süreçte Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan görevinden ayrılmıştı. Hakan, bu akşam son kez yayına çıktı.
Ahmet Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni NTV'den ayrılan Buket Aydın sunacak. Kanal D haber merkezini bugün itibariyle Ramazan Kurnaz, Ahmet Hakan'dan haber merkezini devraldı. Ahmet Hakan, 16 Ocak 2017'de Serdar Cebe'nin yerine Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlamıştı.
İşte, Ahmet Hakan'ın veda fotoğrafı;
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sundu! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER