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Ahmet Hakan İYİ Parti Başkanlığı için bakın kimi önerdi!

Ahmet Hakan İYİ Parti Başkanlığı için bakın kimi önerdi!

İYİ Parti'de alınan seçimli kongre kararı sonrası Meral Akşener aday olmayacağını açıklarken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde İYİ Parti liderliği için Ümit Özdağ ismini önerdi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 08:52 - Güncelleme: 24-07-2018 08:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli kurultay kararı almasının ardından partide liderlik için belirsizlik devam ediyor. Akşener'in aday olmayacağını açıklamasına rağmen, dün İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçimli kurultaya tek bir adayla gideceklerini ve adaylarının Akşener olacağını belirtmişti.

Bu gelişmeler üzerine gözler yeniden Akşener'e çevrilirken, gazeteci Ahmet Hakan İYİ Parti Genel Başkanlığı için başka bir ismi önerdi. Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde beklenenin altında kaldığını belirten Hakan, "Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş! Ne büyük talihsizlik! Ne acı bir sonuç! Ne kapanmaz bir yara! O kadar ki Meral Akşener’in bir daha umut olarak belirme ihtimali söndü bitti, kül oldu. Kısacası 24 Haziran, Meral Akşener’in hazin tükenişinin başladığı tarih oldu. O günden bugüne uzatmaları oynuyordu Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

AKŞENER İÇİN EN HAYIRLI KARARDIR: Seçim gecesi alınan başarısızlığa rağmen koltuğu bırakmadığı için Akşener'i eleştiren Hakan, "Seçim gecesi “Bu sonuçlar üzerine bırakıp gidiyorum” diyerek kıymetli bir tavır ortaya koymaktan kaçınan Akşener, ancak seçimin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra partisinin düzenlediği bir toplantıda bir anlık öfkeyle “bırakıp gidiyorum” deyiverdi. Bir anlık öfkeyle alınan bu kararın, ne kadar kıymeti olur? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu karar Meral Akşener açısından en hayırlı karardır!" diye yazdı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÜMİT ÖZDAĞ ÖNERİSİ: İYİ Parti Genel Başkanlığı için Ümit Özdağ ismini öneren Hakan, Özdağ için "Polemik gücü yüksek. Bilinirliği var. Birikimiz fazla. Teşkilatçılığı söz konusu. Modern propaganda tekniklerinde mahir.Terörü bilir, Kürt sorununu bilir, Suriye’yi bilir. Biraz karizması eksik ama telafi edebilir. Yaşı nispeten genç" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Balaban Beyi 24 Temmuz 2018 09:39 Hiç kimsenin üye olmadığı bir siyasi partiye AKIL VERMESİNE GEREK YOKTUR.. Ahmet Hakan bunu bilecek seviyede biridir;Amma,acaba YENİ PATRONLARININ GÖZÜNE GİRME HEVESİYLE Mİ bu tip yazılar yazmakta...?

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