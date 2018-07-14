Ahmet Hakan, İnce'nin 24 Haziran gecesi sırrını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi nerede olduğu tartışılmaya devam ediyor. İnce'nin Ankara Swiss Otel'de ekibiyle birlikte seçim sonuçlarını takip ettiği biliniyordu. Ancak sonrası tam bir bilmece. Kaçırıldığı, tehdit edildiği bile söylendi. Peki İnce'ye ne oldu? Neden ortalıkta yoktu?

Merak edilen sorulara Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bir sırrı açıklıyorum: Muharrem İnce 24 Haziran akşamı neden kayboldu?" başlıklı yazısında yanıt verdi.

24 Haziran için CHP’nin öncülük ettiği “Adil Seçim Platformu” adlı bir oluşum vardı. Bu oluşum...

- Seçim akşamı sandık başlarından gelecek verileri tek bir merkezde toplayacaktı.

- Sonuçları hızla kamuoyuna ulaştıracaktı.

- Böylece muhalefete oy veren seçmenler için güvenilir bir kaynak olacaktı.

Ama olmadı. Sonuçların açıklanmaya başlanmasının daha ilk dakikalarında “Adil Seçim Platformu”nun sistemi çöktü. Tek bir sonuç bile açıklayamadılar. Dondular kaldılar. Kısacası... Tek kelimeyle sefalet! Tek kelimeyle perişanlık! Tek kelimeyle zillet! Bu sefalet, bu perişanlık, bu zillet nedeniyle koskoca muhalefet...



- Ne “hile var” diyebilecek durumdaydı!

- Ne de “hile yok” diyebilecek durumdaydı!

Veri yoktu elinde muhalefetin veri! Böyle bir durumda Muharrem İnce’nin önünde iki yol vardı:

- BİR: Ya 24 Haziran akşamı kameraların karşısına geçip... “Hile var da diyemem, hile yok da diyemem... Hatta hiçbir şey diyemem... Zira elimde veri yok” diye saçma sapan bir açıklama yapacaktı.

- İKİ: Ya da ortadan kaybolacaktı.

Muharrem İnce, işte bu iki yoldan ehven-i şer olanını seçti:

Saçmalamak yerine kayboldu! Gerçi ehven-i şer için “şerlerin en fenası” falan denir ama neyse...

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