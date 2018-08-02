  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmet Hakan HDP'ye fena saydırdı

Ahmet Hakan HDP'ye fena saydırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hakkari'de anne ile bebeğin katledildiği saldırıya ilişkin açıklama yapan HDP'nin, PKK'nın adını anmamasına sert tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 09:31 - Güncelleme: 02-08-2018 09:31

Terör örgütü PKK, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini bombalı saldırıyla katletti. Kamuoyunun lanet okuduğu saldırıya ilişkin HDP'nin açıklaması, yine tartışma konusu oldu. Terör ve PKK adının geçmediği bildiriyi Ahmet Hakan, "Şiddet kimden gelirse gelsin kınarlarmışşş!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Ahmet Hakan, IŞİD saldırılarında aynı kesimlerin "Barbar IŞİD" dediğini ancak PKK yaptığında farklı tavır sergilediğini yazdı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o yazı:

HDP'YE RİYAKARLIK SUÇLAMASI
"IŞİD adlı terör örgütünün herhangi bir cinayetinde... Her biri ağızlarını doldurarak şöyle haykırıyordu:
- İşte IŞİD vahşeti!
- Barbar IŞİD!
- IŞİD katletti!

PKK adlı terör örgütü, bir anne ve bebeğini katledince...Aynı ağızlar, bu kez şöyle fısıldadılar:
- Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz.
- Bu saldırı hiçbir mazeretle açıklanamaz.
- Bu kabul edilemez.

Görüyorsunuz değil mi? IŞİD terörü söz konusu olduğunda gazı sonuna kadar kökleyenler... PKK terörü söz konusu olduğunda nasıl da anında frene basıveriyorlar!
- “Katliam” demek yok.
- “Vahşet” demek yok.
- “Barbarlık” demek yok.
Hepsini geçtim. Anne ve bebeğini katleden terör örgütünün adının tek harfini söylemek bile yok! P yok! K yok! K yok!

Peki ne var? Utanmazca geçiştirme var. Arsızca yuvarlama var. Kısacası... IŞİD’in sergilediği herhangi bir vahşet karşısında kaplan kesilenler, PKK’nın sergilediği kan dondurucu vahşet karşısında işte böyle mülayim mi mülayim oldular.

Benim riyakârlık karşısında her zaman midem bulanır. Riyakârlık kimden gelirse gelsin..."

HDP NE DEMİŞTİ?
"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan mesajında şu ifadeler yer almıştı:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmet Hakan HDP'ye fena saydırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 09:33 kapatın gitsin HDP yi neyi düşünüyorsunuz ki Allah aşkına yaaaa

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro