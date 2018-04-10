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Ahmet Hakan Gökçek'e fena vurdu! Seni uyuttular

Ahmet Hakan Gökçek'e fena vurdu! Seni uyuttular

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in “LA Casa De Papel” adlı İspanyol dizisiyle ilgili iddiasını diline doladı ve Gökçek'le resmen dalga geçti. Ahmet Hakan, bir dizinin fragmanından darbe ve suikast olacak sonucu çıkaran Gökçek'e; ''Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin. Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu'' diye sordu.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 09:06 - Güncelleme: 10-04-2018 09:06

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten bomba bir iddia geldi. Gökçek İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu iddia etti.

Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Gökçek'in bu iddiasıyla resmen dalga geçti. Hakan Gökçek'i FETÖ üzerinden vurarak FETÖ'nün kendisini uyuttuğunu yazdı.İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı:

ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARIYOR

“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var. Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor. İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.

Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:

- Darbe olacak...

- Suikast olacak...

- Gezi olacak...

30 YILDA FETÖ'YÜ ÇÖZEMEMİŞ BİR ADAMSIN

Falan.Yahu Melih Gökçek!Devletten aldığı maaşla geçinen piyasayı bilmez miSen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...

FETÖ SENİ YILLARCA UYUTTU

Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?Bir cevap ver hele.

Gökçek'ten bomba iddia! Ali Koç'a suikast işareti veren dizi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 10 Nisan 2018 09:51 KİMSENİN KİMSEYİ UYUITTUĞU FALAN YOK.FETOC ARTIKALRININ BİLENEN BAHNESİ ALADATILDIK UYUTULDUK KANDIRILDIK. GEÇÇİN BUNLARI GEÇİN. MADEM O KADAR APTALSINIZ PARANIZI NİYE KİMSE KANDIRIP ELİNİZDEN ALAMIYOR. KUYUTULAN KANDIRILAN SADECE GARİBAN VATANDAŞTI. ŞİMDİ O İÇERDE FETO ARTIKLARI KEYİF SÜRÜYOR BAŞKA MASKELER ALTINDA

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