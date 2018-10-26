Ahmet Hakan: Gökçek MHP'den Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Hakan, yazısında "Düşünsenize Melih Gökçek MHP’den, Mansur Yavaş AK Parti’den, Ali Babacan CHP’den Ankara’ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan,"Kusura bakma Hayati Bey, Melih Gökçek çok haklı" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için kullandığı "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı. Görevini bırakması istendi. Görevini bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" ifadesine tepki gösterdi.



ATIŞIRIZ MATIŞIRIZ AMA GÖKÇEK HAKLI: Kusura bakmasın ama Hayati Yazıcı'nın kurduğu üç cümle de birbirinden sorunlu" görüşünü dile getiren Hakan, şöyle devam etti:

"Melih Gökçek demek ayıp mı da adı bile telaffuz edilmeden "sözünü ettiğiniz kişi" deniyor? Görevi bırakması iş olsun diye istenmediyse ne diye istendi? Ne yani? Yolsuzluk nedeniyle mi istendi? Yolsuzluk imasında bulunduktan hemen sonra "Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" denir mi? O cümleyi söyledikten sonra tabii ki bunun ötesinde yorum yapmak farz olur, farz. Atışırız matışırız ama Melih Gökçek, Hayati Yazıcı'ya ne cevap verse haklı.

GÖKÇEK MHP'DEN, ALİ BABACAN CHP'DEN ADAY: Hakan yazısının devamında yerel seçimlere ilişkin olarak ileri sürülen bazı iddiaları da tiye aldı. Gökçek'in MHP tarafından aday gösterileceği, Yavaş'ın AK Parti ile temasta olduğu iddiasını hatırlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Düşünsenize Melih Gökçek MHP'den, Mansur Yavaş AK Parti'den, Ali Babacan CHP'den Ankara'ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha!"