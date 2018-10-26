  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmet Hakan: Gökçek MHP'den Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Gökçek MHP'den Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ali Babacan iddialarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:08 - Güncelleme: 26-10-2018 08:08

Hakan, yazısında "Düşünsenize Melih Gökçek MHP’den, Mansur Yavaş AK Parti’den, Ali Babacan CHP’den Ankara’ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan,"Kusura bakma Hayati Bey, Melih Gökçek çok haklı" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için kullandığı "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı. Görevini bırakması istendi. Görevini bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" ifadesine tepki gösterdi.

ATIŞIRIZ MATIŞIRIZ AMA GÖKÇEK HAKLI: Kusura bakmasın ama Hayati Yazıcı'nın kurduğu üç cümle de birbirinden sorunlu" görüşünü dile getiren Hakan, şöyle devam etti:

"Melih Gökçek demek ayıp mı da adı bile telaffuz edilmeden "sözünü ettiğiniz kişi" deniyor? Görevi bırakması iş olsun diye istenmediyse ne diye istendi? Ne yani? Yolsuzluk nedeniyle mi istendi? Yolsuzluk imasında bulunduktan hemen sonra "Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" denir mi? O cümleyi söyledikten sonra tabii ki bunun ötesinde yorum yapmak farz olur, farz. Atışırız matışırız ama Melih Gökçek, Hayati Yazıcı'ya ne cevap verse haklı.

GÖKÇEK MHP'DEN, ALİ BABACAN CHP'DEN ADAY: Hakan yazısının devamında yerel seçimlere ilişkin olarak ileri sürülen bazı iddiaları da tiye aldı. Gökçek'in MHP tarafından aday gösterileceği, Yavaş'ın AK Parti ile temasta olduğu iddiasını hatırlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Düşünsenize Melih Gökçek MHP'den, Mansur Yavaş AK Parti'den, Ali Babacan CHP'den Ankara'ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha!"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmet Hakan: Gökçek MHP'den Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Erkin 26 Ekim 2018 08:25 i.melih in niye indirildigini vatandas da bilmek istiyor.Elbette ki bir sorun olmasaydi alasagi etmezlerdi sirf akp li diye korumak icin sebebini halka aciklamiyorlar,ne kadar demokratik degil mi?Istedik indirdik tamam iyi ettiniz bizde bundan memnunuz ama bir sorun varsa cezasi da olmali.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro