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Ahmet Hakan fena saydırdı! Aşağılık ahlaksız dangalak çüş yuh...

Ahmet Hakan fena saydırdı! Aşağılık ahlaksız dangalak çüş yuh...

Safiye İnci, Anıtkabir'e gidip Atatürk'e küfretti ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı... Gözaltına alınan Safiye İnci'nin sorgusu sürerken, Ahmet Hakan Safiye İnci ve Safiye İnci gibilere fena saydırdı...

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 09:45 - Güncelleme: 22-07-2018 10:36

ANITKABİR'de Atatürk'e hakaret eden video çekip sosyal medya hesabında paylaşan Safiye İnci gözaltına alınırken, bugün Ahmet Hakan'dan zehir zemberek bir yazı geldi. Safiye İnci'ye  'aşağılık', 'dangalak, 'ahlaksız' diyen Ahmet Hakan, "çüş be" dedikten sonra Anıtkabir küfürcüsünün en belirgin özelliklerini sıraladı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

ÇÜŞ ARTIK ÇÜŞ BE!... Mezara gidip mezarda yatana küfretmek! Bu nedir yahu! Nereden çıkmıştır bu hayâsız tutum? Hangi kinin, hangi nefretin ürünüdür bu? Bir insan aşağılık olur da bu kadar mı olur? Bir insan soytarı olur da bu kadar mı olur?

YUH ARTIK YUH BE!... Milletin en umutsuz zamanında İstiklal Savaşı’nı örgütledi diye mi Atatürk’ten bu kadar nefret ediyorsun? Yüz yıl sonra başına gelecek belaları yüz yıl önce gördü diye mi kinin var Atatürk’e? Nedir senin derdin a be şuursuz bünye!

YETER ARTIK YETER BE!... Bütün olumsuzluklara rağmen yaşadığın ülke bugün Ortadoğu’da pırıl pırıl parlıyorsa Atatürk sayesinde! Yaşadığın ülkenin bu coğrafyadaki diğer tüm ülkelerden bir farkı varsa Atatürk sayesinde! Bu mudur Atatürk’ün suçu a be dangalak?

DUR ARTIK DUR BE!...  Sana sev diyen yok. Sana takdir et diyen yok. Sana kıymet bil diyen yok. Sana öğren diyen yok. Sana anla diyen yok. 
Hatta sana aşağılık olma, soytarı olma diyen bile yok. Sana söylenen tek bir şey var: Azıcık saygılı ol a be ahlaksız! 

ANITKABİR KÜFÜRCÜSÜYLE İLGİLİ BEŞ ÖNEMLİ NOKTA

- BİRİNCİ NOKTA: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?

- İKİNCİ NOKTA: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.

- ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.

- DÖRDÜNCÜ NOKTA: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da ceza verilmeli.

- BEŞİNCİ NOKTA: Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz.

Gökçek yanlışlıkla onu hedef gösterince ortalık karıştı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 09:53 Saray Rejimi.......... Saray hukuku: Berberoğlu’nun yanı sıra Muhaliflere "Fezlekesiz tutuklama" emsal olabilir...

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