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Ahmet Hakan Fatih Tezcan'a ateş püskürdü! Bu alçakça...

Ahmet Hakan Fatih Tezcan'a ateş püskürdü! Bu alçakça...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, yazar Fatih Tezcan attığı tweet'le olay oldu. 29 Ekim'le ilgili skandal ifadeler kullanan Tezcan'a Ahmet Hakan'dan büyük bir tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 08:57 - Güncelleme: 30-10-2018 08:57

Fatih Tezcan'ın 29 Ekim paylaşımına bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Tezcan için "kripto FETÖ'cü" diyen Hakan, "Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?" ifadelerini kullandı.

Tezcan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki toplarken, gazeteci Ahmet Hakan da Tezcan'ın ifadelerini köşesine taşıdı.

Fatih Tezcan için "kripto FETÖ’cü" diyen Hakan, şu ifadelere yer verdi;

Bu milletin en büyük değerine alçakça saldırmıştır.Fikir ifade etme hakkı vardır ama alçaklık yapma hakkı yoktur.Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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