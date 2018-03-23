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Ahmet Hakan: Cübbesiz Kemal Bey fetvayı verdi

Ahmet Hakan: Cübbesiz Kemal Bey fetvayı verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'İslam’da güncelleme olmaz' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilmediği sularda kulaç atmakla eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 08:44 - Güncelleme: 23-03-2018 08:44

Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki. Kılıçdaroğlu'nun önceki gün katıldığı CNN Türk yayınında İslam'da güncelleme tartışmalarıyla ilgili sözleri gündem oldu. Ahmet Hakan hedefindeki ismi "Cübbesiz Kemal Bey fetvayı verdi: İslam’da güncelleme olmaz" başlıklı köşe yazısında böyle eleştirdi.

BİLMEDİĞİ SULARDA KULAÇ ATMAYACAKTI
“DİNİN güncellenmesi” tartışmalarıyla ilgili olarak... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:
- Müslümanlıkta güncelleme olmaz.
- Kuran’ımız var, temel ilkeler oradadır, bitti.
- Dolayısıyla ona bakacağız, orada ne yazıyorsa inanacağız ve ona göre yolumuza devam edeceğiz.

Kemal Bey’in bu sözlerine bakınca... Şunları söylemek kaçınılmaz oldu:
Kemal Bey...
- Dinin güncellenmesi tartışmalarından hiçbir şey anlamamış.
- Bu tartışmanın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığıyla ilgili hiçbir fikri yok.
- “Güncelleme”den kastın ne olduğunu bilmiyor ve bilmediğini de bilmiyor.

Ve işin daha da tuhafı... “Güncelleme” tezine itiraz eden Kemal Bey, aynı zamanda bu tezin ortaya atılma nedeni olan... Asansörlü, ketçaplı, battaniyeli, halvetli mevzulara da fena halde karşı. Çelişki, çelişki üstüne yani.

Aslında Kemal Bey’in önünde iki şık vardı:
BİR: Ya bilmediği sularda kulaç atmayacaktı.
İKİ: Ya da bilenlerden öğrendikten sonra meseleye dalacaktı.
İkinciyi yapsa mesele yoktu ama o birinciyi tercih etti. Neyse... Hayırlısı olsun bakalım.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • aktay 23 Mart 2018 10:23 bizim hocalar cübbelerini çıkarmadan siyasete karışırlarsa, bizde cübbesiz dine karışmak zorunda kalırız...

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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