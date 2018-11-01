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Ahmet Hakan: Çekemeyen anten taksın

Ahmet Hakan: Çekemeyen anten taksın

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Havalimanı'yla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Polemiğe katılan Hakan, "çekemeyen anten taksın" dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 08:25 - Güncelleme: 01-11-2018 08:25

Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren İstanbul Havalimanı açıldı ama tartışmalar devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, havalimanını eleştirenleri, "iflah olmaz" diye nitelediği bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
"İSTANBUL Havaalanı’yla ilgili olarak ağzını açtığında...
“Yapanlardan Allah razı olsun... İnşallah Türkiye’ye büyük katkısı olacaktır... Böyle bir dönemde, bu kadar kısa sürede böyle bir eseri ortaya koymak önemlidir...” falan demek yerine...

“Ama Çin’deki daha büyük... Ama adını hiç beğenmedik... Ama bakalım gerçekten de ekonomiye katkısı olacak mı... Ama bizim paramızla yapılıyor...” falan diyerek çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır.
Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine “Çekemeyen anten taksın” deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir."

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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