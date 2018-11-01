Ahmet Hakan: Çekemeyen anten taksın

Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren İstanbul Havalimanı açıldı ama tartışmalar devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, havalimanını eleştirenleri, "iflah olmaz" diye nitelediği bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN

"İSTANBUL Havaalanı’yla ilgili olarak ağzını açtığında...

“Yapanlardan Allah razı olsun... İnşallah Türkiye’ye büyük katkısı olacaktır... Böyle bir dönemde, bu kadar kısa sürede böyle bir eseri ortaya koymak önemlidir...” falan demek yerine...

“Ama Çin’deki daha büyük... Ama adını hiç beğenmedik... Ama bakalım gerçekten de ekonomiye katkısı olacak mı... Ama bizim paramızla yapılıyor...” falan diyerek çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır.

Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine “Çekemeyen anten taksın” deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir."