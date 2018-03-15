Ahmet Hakan: Buna mı kızılır yoksa buna para kaptırana mı?

Çiftlik Bank uygulamasıyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. 550 milyon TL para kaptıran vatandaşlar isyanda. Dolandırıcılık olayını kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sahtekara inanıp paralarını yatıranları eleştirdi. Aydın'ın fotoğrafını paylaşan Hakan, mağdurlara "Buna para kaptırılır mı yahu! Jet Fadıl var ya Jet Fadıl... O bile bunun yanında... Güvenden yapılmış bir anıt gibi kalır!" diye yazdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"NEREDEYSE 'MÜSTAHAKSIZINIZ' DİYECEĞİM AMA"

"ŞU fotoğrafta görmüş olduğunuz Tosun, 25 yaşında kurduğu bir alavere dalavere şirketi aracılığıyla iki yılda... 77 bin kişiden 550 milyon tokatladı. Ve sırra kadem bastı.

- Biraz ‘din iman’ dedi.

- Biraz ‘ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar’dan söz etti.

- Biraz tekbir getirdi, biraz dua etti.

- Biraz Osmanlı dizileri göndermesi yaptı.

- Biraz ‘dış güçler’, biraz da ‘algı operasyonu’ dedi.

Ve işi bitirdi Tosun. Şu fotoğrafta gördüğünüz Tosun’a bakar mısınız lütfen. Buna para kaptırılır mı yahu! Jet Fadıl var ya Jet Fadıl... O bile bunun yanında... Güvenden yapılmış bir anıt gibi kalır!

İşte tam da bu yüzden... Ben bu Tosun’a veryansın etmek yerine... Buna para kaptıranlara veryansın etmek istiyorum. Neredeyse ‘müstahaksınız’ diyeceğim ama yine de kıyamıyorum."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı