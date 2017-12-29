Ahmet Hakan bomba Erdoğan istihbaratını paylaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün tartışılan KHK ile ilgili tweeti sonrası sinirlenip düzenlemeden vazgeçtiğini iddia etti. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan sivillerin eylemlerine yargı muafiyeti getirildi. Muhalefet düzenlemenin ucu açık olduğunu ve sonrasındaki eylemleri kapsayacağı iddiasında bulundu. Hükümet ise yargı zırhının sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Oysa iktidar partisi ilk anlarda sert değildi hatta yeniden düzenleme sinyalleri bile veriyordu. Peki ne oldu da vazgeçildi? Ahmet Hakan bugünkü köşesinde konuyla ilgili bomba kulis paylaştı.

GÜL'ÜN ATTIĞI TWEET: Meğer Gül'ün twitter hesabı üzerinden "KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir." açıklaması Erdoğan'ı kararından vazgeçirmiş. İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"ALDIĞIM BİR İSTİHBARATI PAYLAŞIYORUM"

"İŞİTTİĞİME göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan KHK maddesiyle ilgili olarak... Tam da “Bu madde biraz daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” diyecekmiş ki... Abdullah Gül’ün konuyla ilgili tweet attığını, Bülent Arınç’ın da o tweet’i paylaştığını öğrenmiş. Çok sinirlenmiş bu duruma. Ve “Daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” demekten vazgeçmiş."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

696 SAYILI KHK'DA SİVİLLERLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE NE YAZIYORDU: Sivillerle ilgili düzenleme 696 sayılı KHK ile getirildi. Resmi gazetede yayınlanan KHK'nın 121. maddesinde OHAL terbirlerine ilişkin 08.11.2016 tarihli yasanın 37'inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

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