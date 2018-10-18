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Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı olanlar hakkında dikkat çeken bir yazıya imza attı. Ahmet Hakan, Albayrak başarılı olacak diye ödü kopanların olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 09:07 - Güncelleme: 18-10-2018 09:07

Dolar yeniden inişe geçti, gözler ekonominin başındaki isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çevrildi. Göreve geldiği andan itibaren bir kesim tarafından yerden yere vurulan Albayrak'a, Ahmet Hakan, destek çıktı. "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlıklı yazısında yazarın hedefinde, Albayrak'a karşı olanlar vardı. İşte o yazının ilgili bölümü:

ÖYLE böyle değil!
- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.
- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.
- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.
- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.

Falan...
Ve şimdi görüyorum ki...
- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!
- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?
- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!

Diye ödleri kopuyor.
Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:
“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”
Bizimkiler ise şöyle:
“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”
Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?
Ne kaybederiz ki?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 10:37 Ahmet Bey, B.Albayrak başarılı olabilir olmalıdır da ama sizdeki bu acalelilik neden? Yoksa ön kapma yarışında mısınız.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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