Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Dolar yeniden inişe geçti, gözler ekonominin başındaki isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çevrildi. Göreve geldiği andan itibaren bir kesim tarafından yerden yere vurulan Albayrak'a, Ahmet Hakan, destek çıktı. "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlıklı yazısında yazarın hedefinde, Albayrak'a karşı olanlar vardı. İşte o yazının ilgili bölümü:

ÖYLE böyle değil!

- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.

- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.

- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.

- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.

Falan...

Ve şimdi görüyorum ki...

- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!

- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?

- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!

Diye ödleri kopuyor.

Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:

“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”

Bizimkiler ise şöyle:

“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”

Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?

Ne kaybederiz ki?