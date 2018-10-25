  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmet Hakan açıkladı! Melih Gökçek MHP'nin teklifini kabul edecek mi?

Ahmet Hakan açıkladı! Melih Gökçek MHP'nin teklifini kabul edecek mi?

AK Partiyle ittifakı bitiren MHP'den dün herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. MHP Ankara için Melih Gökçek'i düşündüğünü açıkladı. Gökçek'ten konuyla ilglili bir açıklama gelmedi ancak yakın arkadaşı Ahmet Hakan Gökçek'in kararını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 08:57 - Güncelleme: 25-10-2018 08:57

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Melih Gökçek ismini gündemine alması siyaset kulislerini sarstı. Herkes "Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?" sorusunun yanıtını merak ederken; gazeteci Ahmet Hakan, Gökçek'in vereceği kararı açıkladı.
 
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün MHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği iddia edilen, AK Partili Melih Gökçek'le ilgili olarak kulis yazdı.

NE ZAMAN ARASAM TELEFONUMU AÇARDI: Ahmet Hakan, "El değmemiş kulis bilgileri… Melih Gökçek'in keyfi yerindeymiş" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ne zaman arasam telefonumu daha ilk çalışta açan Melih Gökçek, uzun uzuuun çaldırmalarım karşısında bana mısın demedi" dedi. Daha sonra tüm yöntemleri deneyerek birtakım kulis bilgilerine ulaştığını belirten Hakan, şunları söyledi:

İŞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORMUŞ: Melih Gökçek, dün bütün gün. "Yahu ne oluyor? Yoksa MHP'nin adayı mı olacaksın?" sorusunu sorma potansiyeli taşıyanların telefonlarını açmamış. Ama keyfi acayip yerindeymiş. MHP tarafından 'aday' olarak düşünülmüş olmasını çok onurlandırıcı buluyormuş. Ve işin keyfini çıkarıyormuş.

YÜZDE 80 HAYIR, YÜZDE 20 EVET: "AK Parti ile MHP'nin ortak adayı olabilir miyim acaba?" sorusuna cevap aradığına dair söylentiler dolaşıyormuş ortada. Kendisi için en iyi formülün bu olacağından kimin kuşkusu olabilir ki? Melih Gökçek ne diyecek MHP'ye? Gerçekten de MHP'den aday olmayı kabul edebilir mi? Edindiğim bilgiyi açıklıyorum: Yüzde 80 hayır, yüzde 20 evet noktasındaymış. Yani kapıları tamamen kapalı değilmiş Gökçek'in.

MHP'Yİ KIRMADAN BİR CEVAP VERMENİN PEŞİNDE: Ama "Hayır" diyecekse bile bunu çok zarif, çok nazik, çok şık bir şekilde yapmak istiyormuş Gökçek. MHP'yi kırmadan, incitmeden bir cevap vermenin peşindeymiş.

Melih Gökçek'in ittifak Tweeti adaylık işareti miydi?

Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmet Hakan açıkladı! Melih Gökçek MHP'nin teklifini kabul edecek mi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • kilic 25 Ekim 2018 10:40 yolsuzluk dosyasi kabarik mhp den aday olamaz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro