Ahmet Dursun tescilli güzel Tuğçe Aral'la aşk mı yaşıyor?

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan eski futbolcu Ahmet Dursun önceki akşam tescilli güzel Tuğçe Aral'la Beykoz'da bulunan Uskumru Restoran'da yemek yediği ortaya çıktı. İkili'nin sosyal medya hesaplarından aynı saatlerde yaptıkları payşaım dikkat çekti. İkiliye mekanın ortaklarından Kamil İyi de bir süre eşlik etti.
Ahmet Dursun ve Tuğçe Aral'ın kahkahalarla geçen sohbeti Tuğçe Aral'ın mekandan ayrılmasıyla son buldu. Tuğçe Aral'ın ayrılmasının ardından Ahmet Dursun ve mekanın ortağı Kamil İyi bir süre daha birlikte sohbet etti.
ALAÇATI'YA GİDİYORLAR: Tokatspor'un Asbaşkanı olan Ahmet Dursun'un birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiği, Tuğçe Aral ile beraber daha sonra Alaçatı'ya tatile gidecekleri de iddialar arasında.
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