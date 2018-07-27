Ahmet Dursun tescilli güzel Tuğçe Aral'la aşk mı yaşıyor?

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan eski futbolcu Ahmet Dursun önceki akşam tescilli güzel Tuğçe Aral'la Beykoz'da bulunan Uskumru Restoran'da yemek yediği ortaya çıktı. İkili'nin sosyal medya hesaplarından aynı saatlerde yaptıkları payşaım dikkat çekti. İkiliye mekanın ortaklarından Kamil İyi de bir süre eşlik etti.