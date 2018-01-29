Ahmet Davutoğlu Silivri'ye gitti

ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri'ye geldi.

Davutoğlu, duruşma salonu girişinde açılan dev Türk bayrağı önünde vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Davutoğlu daha sonra duruşmayı izlemek üzere salona girdi.