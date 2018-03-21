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Ahmet Davutoğlu İstanbul'a aday gösterilir mi?

Ahmet Davutoğlu İstanbul'a aday gösterilir mi?

Ahmet Davutoğlu AK Parti İstanbul adayı mı olacak? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Konuya ilişkin Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında Davutoğlu ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 07:24 - Güncelleme: 21-03-2018 07:24

Ahmet Davutoğlu 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul adayı mı olacak? Son günlerde Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği söylendi. Sahiden de aday gösterilecek mi? Tartışmalara katılan Süleyman Özışık bugünkü yazısında "Buna zerre ihtimal vermiyorum " dedi. Davutoğlu için "net ve kesin olarak "gösterilmemeli" diyen yazar, sebebini köşesinde paylaştı.

KOALİSYONA CAN ATTI: "(...)7 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın milletvekilliğine aday gösterilmesini istediği isimlerin tamamını arka sıralara attı. Seçim sonrası AK Parti’nin CHP ile koalisyon yapması için can atan isimlerden biriydi.
Erdoğan olmasa, belki de bugün, iki partinin oluşturduğu koalisyon tarafından yönetiliyor olacaktık. Kaldı ki…

PARTİYE İHANETLE SUÇLANDI: Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık makamından alınan bir isim. Görevden alınmanın gerekçesini hepimiz biliyoruz.
Kimi partiye ve davaya, kimi ise Erdoğan'a ihanet etmekle suçladı...
Ekibinin, "Reis dönemi bitti, Hoca dönemi başladı" diye çalışma yürüttüğünü daha önce defalarca yazdım. Ekibi, bunları söylediğim ve yazdığım için beni mahkemeye vereceğini söylüyordu ama üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mahkemeye veren çıkmadı.
Neyse...Pelikan bildirisinde kendisi ve ekibi hakkında söylenenler hâlâ gündemde. Papağan yutmuş gibi tekrar etmeyeceğim o iddiaları…

AK Parti tabanı o günden beri Ahmet Davutoğlu hakkında demediğini bırakmadı. Gerek referandumda gerekse partinin zor zamanlarında ortalıkta görünmemesi de tabanda çok büyük tepkilere neden oldu.
Neredeyse tüm partili seçmenler arasında yerden yere vurulan bir isim oldu. Şimdi böyle bir ismin hiçbir şey olmamış gibi İstanbul’a aday gösterilmesi demek, partinin kendini inkâr etmesi anlamına gelir.
Yani bırakın İstanbul'u, AK Parti seçmenlerinde bile Ahmet Davutoğlu isminin bir karşılığı yok.

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Mart 2018 07:55 İsabetli bir seçim ve İstanbula hizmet eder

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KİMDİR ?
Ahmet Davutoğlu
AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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