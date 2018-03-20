Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

Eski futbol hakemi şimdilerin spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın son halini görenelr gözlerine inanamıyor. Her geçen gün biraz daha zayıflayan Ahmet Çakar'a ne oldu? Ahmet Çakar neden çok zayıfladı Ahmet Çakar hasta mı?

Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

Ahmet Çakar'ı daha çok spor yorumcusu kişiliği ile tanıyoruz. Özellikle Beyaz Futbol ekibi ile adından oldukça fazla söz ettiren Ahmet Çakar, bildiğiniz üzere eski bir futbol hakemi. Futboldan gelen spor bilgisi ile yayıncılık bilgisini harmanlayan Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da devam ediyor.

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Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

Ancak Ahmet Çakar ile ilgili son günlerde konuşulan işi değil kendisi. Öyle ki Ahmet Çakar'ın son dönemdeki değişimi gözlerden kaçmıyor. Aşırı zayıflayan ve yüzü çöken Ahmet Çakar'a ne olduğunu herkes merak ediyor.

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Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

Her geçen gün eriyen Ahmet Çakar'ın değişimi herkesi çok şaşırtıyor. Peki Ahmet Çakar'a ne oldu? Ahmet Çakar hasta mı? İşte ayrıntılar.

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Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN SON HALİ; Ahmet Çakar tüp mide ameliyatı oldu be bir röportajında bu operasyonu şu sözlerle yer verdi. Mide kelepçesi ameliyatına nasıl karar verdiniz? 130 kiloya kadar çıkmıştım. Oysa 80-85 kiloyla spor hayatım vardı. 10 yılda aşağı yukarı 45 kilo aldım.

Nasıl aldınız? Bir rahatsızlık mı yoksa… Yiye yiye aldım! Çok sert antrenmanlı yıllardan sonra rahat yıllara geçtiğiniz vakit metabolizmanız düşüyor.

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