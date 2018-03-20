Ahmet Çakar'a ne oldu böyle her geçen gün tanınmaz hale geliyor

Eski futbol hakemi şimdilerin spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın son halini görenelr gözlerine inanamıyor. Her geçen gün biraz daha zayıflayan Ahmet Çakar'a ne oldu? Ahmet Çakar neden çok zayıfladı Ahmet Çakar hasta mı?

Ahmet Çakar'ı daha çok spor yorumcusu kişiliği ile tanıyoruz. Özellikle Beyaz Futbol ekibi ile adından oldukça fazla söz ettiren Ahmet Çakar, bildiğiniz üzere eski bir futbol hakemi. Futboldan gelen spor bilgisi ile yayıncılık bilgisini harmanlayan Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da devam ediyor. Twitter

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Ancak Ahmet Çakar ile ilgili son günlerde konuşulan işi değil kendisi. Öyle ki Ahmet Çakar'ın son dönemdeki değişimi gözlerden kaçmıyor. Aşırı zayıflayan ve yüzü çöken Ahmet Çakar'a ne olduğunu herkes merak ediyor. Twitter

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Her geçen gün eriyen Ahmet Çakar'ın değişimi herkesi çok şaşırtıyor. Peki Ahmet Çakar'a ne oldu? Ahmet Çakar hasta mı? İşte ayrıntılar. Twitter

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