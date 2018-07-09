Ahmet Arslan aslen nereli keşi Habibe Arslan kimdir?

Ahmet Arslan 2 Haziran 1962'de Kars Kağızman'da doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Lalizar'dır. Gemi İnşa ve Makine Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Milli Güvenlik Akademisi 56. Dönem mezunudur. Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) , TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.

"Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

12 Haziran 2011 genel seçiminde Kars milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 genel seçiminde yeniden Kars Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 26. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Başkanvekilliği görevini sürdürdü.

24. ve 26. Dönemlerde Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Ahmet Arslan, 65. Hükümetin kurulmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak seçilmiştir. Evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

AHMET ARSLAN'IN EŞİ KİMDİR? Ahmet Arslan'ın eşi Habibe Arslan'dır.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ; Ahmet Arslan'ın kardeşi Okan Arslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir?

Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?