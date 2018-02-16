Ahmet Altan - Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için ne ceza çıktı açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı 'medya yapılanması' davasında son sözler alındı ardından da karar çıktı. Mahkeme, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi...

SUÇLAMA: ANAYASAYI İHLAL: Mahkeme Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ü üzerlerine atılı suçun sabit olması nedeniyle "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman beraat ise beraat etti.

İNDİRİM YAPILMADI: Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, ağırlığı, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezalarının indirilmesinde hafifletici neden olmaması nedeniyle verilen hapis cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

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MECLİS VE HÜKÜMETİ DEVİRME'DEN CEZA YOK: Mahkeme 6 sanığa "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarının verilen cezanın içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

BİR SANIK BERAAT ETTİ: Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan dava açılmışsa da suçu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

BİR ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU: Karar, sanık Mehmet Altan'ın tutukluluk durumu haricinde oybirliğiyle alındı. Üye hakim Recep Kurt, sanık Mehmet Altan'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin karşı oy kullandı. Hakim Kurt tutanağa geçirdiği şerhinde, Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunarak Mehmet Altan'ın tahliye edilmesi görüşünde olduğunu bildirdi.

MEHMET ALTAN'IN 1 DOLARLARI: Mahkeme, Mehmet Altan'da ele geçirilen 6 adet 1 doların saklanmasına karar vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

SABAH SON SÖZLERİ ALINDI: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, sanıklara son sözlerini sordu. İşte gazeteci - yazar sanıkların son sözleri:

NAZLI ILICAK: Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum... Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi...

AHMET ALTAN: Ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet, 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa Anayasa suçu işleyen mahkeme ile karşı karşıyayım, Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı, ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır...

MEHMET ALTAN: 18 aydır beni gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan anlayışa AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak...

YAKUP ŞİMŞEK: Annem dedi ki, "Oğlum bizim geçmişimizi anlat. Bizim geçmişimizden ne terör örgütü çıkar ne vatan haini çıkar." Ben, dedemi Sarıkamış'ta kaybettim. Bizim ailemizden terör örgütü ve vatan haini çıkmaz. Çıkarsa kendi ellerimizle boğarız. Hayat felsefem şudur, haklıysanız korkmayın, güçlüsünüz. Haksızsanız karıncayı bile ezmeyin. Evet, vicdanınıza inanmak istiyorum, inanıyorum. Vicdanınıza güvenmek istiyorum, güveniyorum. Olur da beni yanıltırsanız, siz bilirsiniz, hayatımı huzur ve neşe içinde sürdüreceğim. Beraatımı talep ediyorum.

FEVZİ YAZICI: Savunmamı bitirme fırsatı bulamadım. Masumiyetimin verdiği rahatlıkla beraatimi istiyorum.

TUĞRUL ÖZŞENGÜL: Sigorta bir yerde atıyor, ne hukuk, ne devlet kalıyor. Düzeltilmesi, hukukun görevi. Beraatimi talep ediyorum.

MURAT TİBET SANLIMAN: Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum.

NEYLE SUÇLANDILAR: İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlandı. Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında darbe girişimi ile anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Altan kardeşleri ve Ilıcak'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin'in de "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Bu sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, Emre Uslu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.