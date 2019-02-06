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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahasında Ziraat Türkiye Çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 07:27 - Güncelleme: 06-02-2019 07:27

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahasında Ziraat Türkiye Çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Acı bir itirafta bulunan Ağaoğlu, ''Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü'' dedi.

Ümraniyespor karşısında alınan sonucun kötü olmadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Kupa maçlarında öyle fazla üzülmemek lazım. Allah korusun şansız bir gol yersin kendi sahanda yediğin golün bedeli ağır olur. Netice itibariyle baktığınız zaman 1-1 bile orada size yeten bir skor. Ne Balıkesirspor, ne Ümraniyespor, ne Hatayspor bunların hiçbir tanesi Süper Lig'de mücadele ve orta sıralarda yer alan takımlardan farklı değil. Zaten çeyrek finale kadar gelmeleri bir tesadüf eseri değil. Tabi dönüp baktığınız zaman Trabzonspor gibi bir takım kupa çeyrek finalinde 17 yaşındaki bir kaleci ile sahaya çıkıyor. Novak'ın şansız sakatlığı, Onazi ve Sosa'yı söylemeye gerek yok. Bütün bu olumsuzluklara rağmen oynamış olduğumuz futbol belki Trabzonspor'a yakışan bir futbol değil ama bu kupa maçları her zaman böyle olur. Çok güzel bir futbol beklemek biraz fazla iyimserlik oluyor. Bir de dediğim gibi yaşadığımız olumsuzluklar var ama bu maçlar iki ayaklı. Önümüzde oynayacak olduğumuz bir 90 dakika var. Atacağımız bir gol bizim adımıza işleri çok farklı bir noktaya taşıyabilir" dedi.

'UEFA'DAN ÖNÜMÜZE 3 YILLIK TABLO KOYDULAR'
Trabzonspor'un bugünlere bir tesadüf eseri gelmediğini anlatan Ağaoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta içinde UEFA ile imzaladığımız 3 yıllık anlaşmanın bir anlamda duruşmasına katılmak zorunda kaldık. Kurulun karşısına geçtiğimizde önümüze 3 yıllık tablo koydular. '2016 yılında bize vermiş olduğunuz bütçenin 15 milyon Euro dışında kaldınız, 2017 yılında 22 milyon Euro ve 2018 yılında 5 milyon Euro'ya düşürme sözü vermişken 50 milyon Euro ile karşımıza geldiniz' dediler. Son 8 ayda yaptığımız icraatları çok iyi anlatmak zorunda kaldık. Alınan önlemleri, ileriye dönük olarak ve özellikle bizim dernek tüzüğümüzde yapmış olduğumuz 84'üncü maddenin değişikliği üzerinde çok durduk. UEFA, 'biz karşımızda kurum görmek isteriz ve bizim muhatabımız kurumdur' diyor. Sürekli olarak başkan ve yönetim değiştiği zaman 'bir önceki yönetim öyleydi, şimdiki böyle falan' bu UEFA değil ciddi olan hangi kurumun karşısına çıkarsanız çıkın aynı tepkiyle veya bakış açısıyla karşılayacaksınız. Ancak bu 84'üncü maddede yaptığımız değişiklik ve son 8 ay içinde 15 milyon Euro'luk oyuncu satıp sadece 2.2 milyon Euro'luk oyuncu almamız, kadromuzdaki 16 Türk oyuncunun 15'inin alt yapımızdan olması, alt yapıya yapmış olduğumuz yatırımı çok detaylı şekilde anlattık. Bundan sonra kurul karşısına hiçbir Trabzonspor Kulübü başkanının çıkamayacağını açık ve net bir şekilde anlattık. 'Lütfen ceza kuruluna sevk etmeden önce 8 ay bizi izlemeye alın. Eğer 8 ay çizmiş olduğunuz çizginin ve yaptığımız icraatların dışına taşarsak vereceğiniz her türlü cezaya razıyız' diye talepte bulunduk."

'İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK'
Transfer yasağıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Haziran, Temmuz ayını konuşuyoruz. 15 milyon Euro bir ödemenin yapılması gerekiyor. Transfer tahtasının açılması muhtemel. Şu an öncelikli konumuz elimizdeki mevcut kadroyla ilgili en iyi yerde bitirmek ve hedeflediğimiz Türkiye kupası var. Haziran ayına yaklaştığımız zaman düşüneceğimiz bir konu. Şu anda arka arkaya patlayan dosyalar var. Uçurumun eşiğinden döndük mü dönmedik mi bilmiyorum ama kulüp bildiğimiz çok ciddi şekilde finansal olarak hem UEFA, hem FIFA hem de TFF nezdinde iflasın eşiğine kadar getirilmiş. İşin acı tarafı bu. Son 15-20 gün içinde 5 kilo verdim. Stres bir taraftan üzüntü bir taraftan ama olmuyor. Bir dosyayı kapatmadan daha önümüzde ikinci bir dosya patlıyor. Bir ödemeyi yapıyorsunuz arkadan diğeri geliyor. Milan'a olan borcu 1 milyon 200 bin Euro'yu ödedik, FIFA'dan ikinci bir uyarı geldi. Bir sonraki taksit için yine 1 milyon 200 bin Euro geldi. Çin kulübünden aynı şekilde geldi. Midtjylland kulübünden aynı. Bunlar yapılırken kimseyi suçlamak istemiyorum ama burası Trabzonspor kulübü. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünü yönetiyorsunuz. Bu tür harcamalar yapılırken ve UEFA ile böyle anlaşma imzaladığınız yerde 2018'de 'gelir gider farkını 5 milyon Euro'ye indireceğim' derken bunu 50 milyonlara çıkartmayı gerçekten insan aklı mantığı almıyor. Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü. Döndük mü dönmedik mi? Bütün çabamız dönmesi yolunda. Ama inşallah bütün bu sıkıntıların, zorlukların üstesinden de bir şekilde gelmesini becereceğiz. İnşallah başarılı oluruz."

'GALATASARAY MAÇI DA ÜMRANİYESPOR MAÇI DA AYNI'
Ağaoğlu, Galatasaray maçına yönelik olarak ise, "Her maç aynı, Galatasaray maçı da aynı. Ümraniye maçı nasılsa, Galatasaray maçı da aynı. Elimizde yerlisi yabancısıyla Trabzonspor ruhuyla mücadele eden bir kadro var. Yoruldular. Alternatifleri yok, farkındayız ama Uğurcan dahil bugün bu maçta oynamak istedi. Oynaması da son derece riskliydi. 17 yaşındaki bir kaleciyle çıktık yine de kupa çeyrek finalini performans olarak değerlendirdiğiniz zaman gerçekten iyi bir performanstı. Sosa'nın Galatasaray maçında oynaması da biraz zor gözüküyor. Uzun bir süreç var önümüzde. Daha henüz tam rehabilitasyon devresi tamamlanmadan riske ettiğiniz zaman Onazi de yaşadığımız sıkıntıyı yine yaşayabiliriz. Bunu da kimse istemez" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Kaynak : DHA

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