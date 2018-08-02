  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmedinejad'dan Trump'a bomba 'Yeşil Kart' çağrısı

Ahmedinejad'dan Trump'a bomba 'Yeşil Kart' çağrısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" sahibi İran hükümet yetkililerinin yakınlarının isimleri ve banka hesaplarını açıklama çağrısında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:26 - Güncelleme: 02-08-2018 11:26

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayımlayın" ifadelerini kullandı.

'ÜLKE DIŞINA DÖVİZ KAÇIRILDI' İDDİASI: Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu durumda.

PROTESTO İÇİN GÖSTERİ İZNİ TALEP ETTİ: İki gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.

HAYAT PAHALILIĞI PROTESTOLARI: Öte yandan İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde ekonomik sorunları protesto gösterileri devam ediyor.  Bazı esnaf ve kamyoncuların da destek verdiği eylemlere polis müdahelede bulunuyor. Dün İsfahan'da başlayan gösteriler Kereç kentine sıçramıştı.

İRAN'DAKİ EKONOMİ KRİZ:  İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da işler değişti Ruhani'ye hesap soracaklar

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmedinejad'dan Trump'a bomba 'Yeşil Kart' çağrısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 12:43 🌑 Biz işimize bakalım!... AKP'yi Amerika getirdi Amerika götürecek?..Başımızdaki Bela bitecek!..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro