Ahmedinejad'dan Trump'a bomba 'Yeşil Kart' çağrısı

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayımlayın" ifadelerini kullandı.

'ÜLKE DIŞINA DÖVİZ KAÇIRILDI' İDDİASI: Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu durumda.

PROTESTO İÇİN GÖSTERİ İZNİ TALEP ETTİ: İki gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.

HAYAT PAHALILIĞI PROTESTOLARI: Öte yandan İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde ekonomik sorunları protesto gösterileri devam ediyor. Bazı esnaf ve kamyoncuların da destek verdiği eylemlere polis müdahelede bulunuyor. Dün İsfahan'da başlayan gösteriler Kereç kentine sıçramıştı.

İRAN'DAKİ EKONOMİ KRİZ: İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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