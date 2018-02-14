Ahmedinejad şüpheli cezaevi ölümlerinden şikayetçi

Mahmud Ahmedinejad, cezaevlerindeki şüpheli ölümlerle ilgili ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in tutumunu eleştirdi.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, görev sürecinde yardımcılığını yapan ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Hamid Bakayi'nin temyiz mahkemesi öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

"SESİNİ YÜKSELTEN HAPSE ATILIYOR: Cezaevlerinde yaşanan ölümleri eleştiren Ahmedinejad, şunları söyledi: "Yoksulluğu nedeniyle ailesinden utanan bir adam sesini yükseltince tutuklanıp hapse atılıyor. İnsanları umarsızca tutukluyorlar, daha sonra cenazesini ailesine teslim ediyorlar. Sonra da 'uyuşturucu bağımlısıydı intihar etti' diyorlar."

"DÜNYANIN NERESİNDE ZULÜM PAYİDAR OLDU Kİ"

İnsanların bu durumdan şikâyetçi olduğunu, ancak başvuracakları merci olmadığını öne süren Ahmedinejad, "Rehber (İran lideri Ali Hamaney) dahi yargının işleyişi ve diğer kurumların tutumundan sorumlu olmadığını söylüyor. Devlet ve hükümet tarafından ezilen biri ne yapmalıdır? Dünyanın neresinde zulüm payidar oldu ki burada olsun?" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen ay "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İran asıllı Kanada vatandaşı akademisyen Kavus Seyyid İmami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde intihar ettiği duyurulmuştu. Ülkedeki bazı kesimler tarafından "şüpheli" görülen olayın duyulmasının ardından son yıllarda İran'daki hapishanelerde meydana gelen ölümler ülke medyasının gündemine oturmuştu.

Öte yandan Ahmedinajed'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Hamid Bakayi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 63 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

İran sınırında şok gelişme! 3 milyon insan Türkiye'ye doğru...

İran'ı karıştıran iddia! Dini lider Hamaney öldü mü?