Ahmed Hulusi açıkladı Mustafa Ceceli'nin şeyhi mi?

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu gösteren gizli kamera çekimi görüntülerin ortalığa saçılmasının ardından, kaseti Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikatın çekip yaydığı iddiası gündeme geldi. Herkes Ahmet Hulusi kimdir? Mustafa Ceceli'nin şeyhi mi? sorularının yanıtını merak ederken, Ahmet Hulusi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bu sorulara cevap verdi.

BEN ŞEYH DEĞİLİM: Yayınladığı videoda 'Benim vazifem bildiklerimi insanlarla paylaşmaktır' diyen Ahmet Hulusi, şeyh olmadığını ve bir tarikatının da bulunmadığını belirtti. Ahmet Hulusi şunları dile getirdi;

Ben çok uzun yıllardır 'Bir şeyh değilim. Benim tarikatım yok' diyorum. Şeyh değilim. Şeyh ne demek bunu bilmiyorlar. Tarikat nedir bunu da bilmiyorlar. Efendim benim işlevim, vazifem bildiğimi insanlarla paylaşmaktır. Ben insanların jandarması değilim. İnsanlar bir şeyh olarak gelip bana bağlanmıyorlar. Böyle bir şey söz konu değil. Bana bağlı olan hiç kimse yok. Ben ilişkilerimi arkadaşlık seviyesinde ve düzeyinde insanlarla devam ettiririm. Onlara bildiklerimi anlatırım ve onların özel hayatlarına hiçbir şekilde müdahale etmem. Herkes aldığı bilgiye, ilme göre onu ne kadar, nasıl değerlendirirse yaşamını ona göre düzenler. Bunun sorumluluğu da kendisine aittir.

HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ DÜZEYDE İNSANLARLA GÖRÜŞTÜM: Bir kişi gelip bir şeyhe bağlandığı zaman o şeyh onun her şeyinden mesuldür ve o kişi de şeyhinin her dediğini kayıtsız şartsız uygulamak zorundadır. 'Kendini köprüden at' derse atmak zorundadır. Tarikat böyle bir şeydir. Halbuki ben insanlarla dostluk ve arkadaşlık seviyesinde bilgilerimi paylaşırım. Hayal edemeyeceğiniz düzeyde insanlarla görüşürüm. Onlar da şahittir ki ben sadece bildiklerimi anlattım ve kendilerini bildikleriyle, öğrendikleriyle baş başa bıraktım."

'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?