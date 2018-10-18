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Ahlaksız fenomen bakın kaç para kazanıyormuş! Kız arkadaşı da varmış...

Ahlaksız fenomen bakın kaç para kazanıyormuş! Kız arkadaşı da varmış...

İzmir'de küçük çocuklarla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyadan aylık kazancı şaşırtırken, kız arkadaşı olduğunu iddia etmesi de dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 08:05 - Güncelleme: 18-10-2018 08:57

İZMİR'de küçük erkek çocukları para vererek dudak dudağa öpüştürüp videosunu çekip yayınladığı için tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Altuğ, çektiği videolardan aylık 10 bin lira para kazandığını söyleyen Altuğ, 'Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var' dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

"AYLIK 7 - 10 BİN LİRA KAZANIYORUM"... Yeni Asır'ın haberine göre; İfadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ'un ifadesi şöyle: "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim."

İLGİ ÇEKMEK İÇİN FEMİNEN GİYİNİYORUM KIZ ARKADAŞIM VAR... "Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • YKaan 18 Ekim 2018 08:49 bu ülkede meşhur olmak işte bu kadar kolay. Ha rezil olmak da aynı şekilde...

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