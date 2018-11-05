Ahırın kapısını açtıklarında şoke oldular! 21 büyükbaş...

GÜMÜŞHANE’nin merkeze bağlı Yaydemir köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan bir ailenin 21 büyükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Ahırın kapısını açtıklarında şoke oldular! 21 büyükbaş...

Gümüşhane’de hayvancılıkla uğraşan Nigar Yalçın’a ait ahırdaki 50 büyükbaş hayvanın 21’i telef oldu. Sabah saatlerinde girdikleri ahırda hayvanların hareketsiz şekilde yerde yattığını gören Yalçın ailesi durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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Ahırın kapısını açtıklarında şoke oldular! 21 büyükbaş...

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde oturan Ali Yalçın, sabah saatlerde girdiği ahırında, büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü.

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Ahırın kapısını açtıklarında şoke oldular! 21 büyükbaş...

Ahırda 50 büyükbaş hayvandan 21’nin hareketsiz şekilde yatması üzerine Yalçın, veteriner hekimden yardım istedi.

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Ahırın kapısını açtıklarında şoke oldular! 21 büyükbaş...

Çağrılan veteriner hekim Abidin Kobya, ahırda yaptığı incelemede 21 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

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