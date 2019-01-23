Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve yıllardır köpek besleyen Erdal Karagül, soğuktan korumak için ahırda yuva yaptığı kangallarının yanına gidince dehşete düştü. Üç yavru kangalın yerde hareketsiz yattığını gören gören Karagül, çok geçmeden gerçeği anladı.
Son günlerde yurdun birçok yerinde olduğu gibi Sivas'ta da etkisini gösteren soğuk hava, hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Erdal Karagül de her ne kadar soğuk havalardan etkilenmemeleri için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yapsa da çabaları sonuçsuz kaldı.
Yıllardır köpek beslediğini belirten Erdal Karagül, “Bu sene İmranlı’da eksi 30 dereceyi gördük. Ahırın sıcaklığından dolayı donmamaları gerekiyordu; ama su kaplarındaki sular bile dondu. Şimdiye kadar hiçbir sene dondurmamıştı. Bu sene dondurdu. Çok şiddetli soğuklar var. Buranın kış şartları bu sene baya çetin geçiyor. Köpeğimiz yavruladı. Üç tanesi soğuktan donmuş. Böyle bir soğuk 2008 yılında oldu; ama bu seneki dondurucu soğuklar oldu” dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER