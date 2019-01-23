Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde soğuktan korunmaları için ahırda kangallarına yuva yapan Erdal Karagül adlı vatandaş, sabah saatlerinde köpeklerinin yanına gittiğinde dehşeti yaşadı.

Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve yıllardır köpek besleyen Erdal Karagül, soğuktan korumak için ahırda yuva yaptığı kangallarının yanına gidince dehşete düştü. Üç yavru kangalın yerde hareketsiz yattığını gören gören Karagül, çok geçmeden gerçeği anladı.

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Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Son günlerde yurdun birçok yerinde olduğu gibi Sivas'ta da etkisini gösteren soğuk hava, hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Erdal Karagül de her ne kadar soğuk havalardan etkilenmemeleri için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yapsa da çabaları sonuçsuz kaldı.

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Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Sabah saatlerinde köpeklere bakmak için samanlığa giren Karagül, üç yavrunun donarak telef olduğunu fark etti. Yaşama tutunmaya çalışan 6 yavru köpeğin ise soğuktan donmamak için annelerine sokulduğunu gördü.

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Ahıra girdiğinde gördüğü manzara şoke etti! Yavru kangalların feci sonu

Yıllardır köpek beslediğini belirten Erdal Karagül, “Bu sene İmranlı’da eksi 30 dereceyi gördük. Ahırın sıcaklığından dolayı donmamaları gerekiyordu; ama su kaplarındaki sular bile dondu. Şimdiye kadar hiçbir sene dondurmamıştı. Bu sene dondurdu. Çok şiddetli soğuklar var. Buranın kış şartları bu sene baya çetin geçiyor. Köpeğimiz yavruladı. Üç tanesi soğuktan donmuş. Böyle bir soğuk 2008 yılında oldu; ama bu seneki dondurucu soğuklar oldu” dedi.

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