Ahir zamanda yaşıyoruz artık genç insan kanı 8 bin dolara satılıyor

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, gelecek senaryoları geleceği beklemeden adeta bugüne sızıyor. Gelecek yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle de şekillenmiyor. Bu ilerlemelerin etik ve felsefi filtrelerden geçmeden uygulamaya konulması; örneğin para karşılığı yapılması, savaş endüstrisine ya da yalnızca güç sahiplerine hizmet etmesi distopyaları şekillendiriyor.

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