'Ah memedim' şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Şimdi bambaşka biri oldu

Zeynep Türkeş 90'lı yılların muhteşem seslerinden biriydi. Ah Memedim şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Türkeş geçen yıl Bodrum'a yerleşmişti. Köy yaşantısına doyamadığını söyleyen güzel şarkıcı bakın şimdilerde ne yapıyor.

'Ah memedim' şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Şimdi bambaşka biri oldu

Zeynep Türkeş 95 yılında çıkardığı ilk albümü İnadı Bırak albümündeki 'Memedim' şarkısıyla tüm gönüllerde taht kurmuştu. Sahip olduğu güzel ses rengi ve güçlü gırtlağıyla Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden biriydi. Şarkılarıyla insanların bam teline dokunabilen güzel sanatçı şimdi gözlerden uzak yaşıyor. Zeynep Türkeş, geçen yıldan bu yana Bodrum'daki bir özel okulda müzik öğretmenliği yapıyor.

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'Ah memedim' şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Şimdi bambaşka biri oldu

Zeynep Türkeş geçen yıl, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bodrum’a yerleştim, kıyı Kışlacık köyünde ikametgah ediyorum. Müzisyen arkadaşlarım, dostlarımda bu taraflarda oturuyor. Köy yaşantısına doyamıyorum. O bakir çok güzel bir balıkçı kasabasında yaşıyorum. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak bir yer. O yüzden köyde çok mutluyum. Geçen yıl geldim, İstanbul’dan temelli ayrıldım” demişti.

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'Ah memedim' şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Şimdi bambaşka biri oldu

Zeynep Türkeş, sosyal medya sayfalarında da zaman zaman görev yaptığı okulda çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Türkeş, yeni hayatında çocukları eğitmekten mutluluk duyduğunu belirtiyor.

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'Ah memedim' şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Şimdi bambaşka biri oldu

21 Kasım 1975'te İzmit'te dünyaya gelen Zeynep Türkeş, bir süre Fransa'da eğitim gördü. Ardından da İTÜ Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nde eğitim gördü. Bu arada sadece müzikle değil sporla da ilgilendi Zeynep Türkeş. 1992 yılında İstinye SPor Kulübü'nde buz pateni yaptı. Aynı zamanda iyi bir yüzücü.

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