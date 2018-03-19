Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

Türk Hava Yolları'nın Kuveyt'ten gelip İstanbul'da inen uçağında inanılmaz bir olay yaşandı. AirporHaber'in aktardığına göre Türk Hava Yolları'nda çalışan Ahmet Kanat isimli bir personel, temizlik sırasında bir battaniyenin altında bakın ne ile karşılaştı.

Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

Türk Hava Yolları'nın Kuveyt'ten gelip İstanbul'da inen uçağında inanılmaz bir olay yaşandı. AirporHaber'in aktardığına göre Türk Hava Yolları'nda çalışan Ahmet Kanat isimli bir personel, temizlik sırasında bir battaniyenin altında bakın ne ile karşılaştı.

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Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, gördükleri karşısında şoke oldu.

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Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

Personel, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu.

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Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti.

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