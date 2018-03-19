Ağzınız açık alacak uçağın içerisinde battaniyenin altında...

Türk Hava Yolları'nın Kuveyt'ten gelip İstanbul'da inen uçağında inanılmaz bir olay yaşandı. AirporHaber'in aktardığına göre Türk Hava Yolları'nda çalışan Ahmet Kanat isimli bir personel, temizlik sırasında bir battaniyenin altında bakın ne ile karşılaştı.

Türk Hava Yolları'nın Kuveyt'ten gelip İstanbul'da inen uçağında inanılmaz bir olay yaşandı. AirporHaber'in aktardığına göre Türk Hava Yolları'nda çalışan Ahmet Kanat isimli bir personel, temizlik sırasında bir battaniyenin altında bakın ne ile karşılaştı. Twitter

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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, gördükleri karşısında şoke oldu. Twitter

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Personel, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Twitter

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