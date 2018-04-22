Ağzından öyle bir laf çıktı ki!

İşte ünlülerin boş bulunup sarf ettikleri ve sonradan TV tarihine geçen gafları. Hiç beklenmedik zamanlarda ağızlarından öyle sözler çıktı ki... Ve bu sözlerin bazıları öylesine komik ki... İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim, o sırada 'Oğluna da...' diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şoke oldum 'Anaaa' dedim. Onu da duydum. Artık yapacak bir şey kalmamıştı."
Erbil'in gafları bu kadarla sınırlı kalmadı. Bir keresinde de sunduğu yarışma programının yeni hosteslerinden biriyle arasında ilginç bir konuşma geçti. Genç hostes 20 yaşında ve bir çocuk annesi olduğunu söyleyince Erbil önce şaşkınlığını gizleyemedi ve şöyle bir cümle kurdu: "Kocanı ilk gece görünce korkmadın mı?" Seyirci önce buna şaşırdı sonra da hostesin cevabı üzerine kahkahalara boğuldu: "Korkmadım. Zaten evlilik oyuncak gibi geldi bana."
Hilal Cebeci de katıldığı bir programda sunucunun "Takip mesafesi nedir?" sorusuna verdiği yanıtla unutulmazlar arasına girdi. Cebeci, soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Takip mesafesi, mesela ben şu anda 40 km hızla gidiyorum ya, önümdeki araçla aramdaki mesafe de 40 kilometre olmalıdır." Sunucu da bunun üzerine "Ama Hilal Hanım, bu durumda İstanbul-Ankara yolunda sadece 13 araç olabilir" demişti.
TV ekranlarının unutulmayan gaflarından birine de Petek Dinçöz imza attı. Dinçöz "Savaşı istemiyorum tabii ki, beni çok etkiledi. Benim makyaj masrafım var, elbise masrafım var." sözleriyle seyircinin hafızasına kazındı.
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