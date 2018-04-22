Ağzından öyle bir laf çıktı ki!

İşte ünlülerin boş bulunup sarf ettikleri ve sonradan TV tarihine geçen gafları. Hiç beklenmedik zamanlarda ağızlarından öyle sözler çıktı ki... Ve bu sözlerin bazıları öylesine komik ki... İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim, o sırada 'Oğluna da...' diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şoke oldum 'Anaaa' dedim. Onu da duydum. Artık yapacak bir şey kalmamıştı."