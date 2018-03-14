Ağrısını dindirmek için kurbağa yiyen kadının göğsünden solucan çıktı

Çin'de vücut ağrılarını tedavi etmek için geleneksel tıbba başvuran kadının sonu kötü oldu. Üç yıl önce tedavi amaçlı olarak üç tane kurbağa yiyen kadının göğsünden 13 cm boyunda tenya çıkartıldı.

Kadının göğsünden tenyayı çıkaran doktorlar görüntü karşısında şok oldu. Yao isimli kadın vücut ağrılarının dindirmek için tek çarenin kurbağa yemek olduğuna ikna edilmişti. Kadının göğsünden kurdun başını gören doktorlar operasyon sonrası çıkardıkları parazitin 14 santimetre boyun olduğunu gördü.

Kurbağaları yuttuktan birkaç ay sonra, Bayan Yao mide ağrısıyla Şangay'da bir hastaneye götürüldü ve doktorlar ona parazit kaynaklı bağırsak tıkanıklığı teşhisi koydu. Kadının semptomları, sağ memesindeki yumruğu keşfedene kadar ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu.

Yao'nun geçen haftaki ameliyattan sonra hızla iyileşmeye başladığı öğrenilirken parazit larvaları insan vücudunda hızla yayıldığı için kadının yeni bir enfeksiyon vakası yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil.

  • Güncel 14 Mart 2018 07:48
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