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Ağrı'daki çatışmadan bir acı haber daha geldi

Ağrı'daki çatışmadan bir acı haber daha geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken, 3 asker de yaralandı, 1 terörist ise etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçtığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 23:25 - Güncelleme: 14-04-2018 23:25

Akşam saatlerinde gelen ilk haberlere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmış ve 1 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Gelen son dakika haberine göre, hastaneye kaldırılan askerlerden biri daha yapılan tüm müdahalelere göre kurtarılamayarak şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı bir asker de helikopterle Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçtığı belirtildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerinin bir grup terörist tespit ettiğini ifade etti. Timlerin terörist grupla sağladığı sıcak temasta çatışma çıktığını anlatan Elban, "Operasyonda 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlarımız sürüyor." dedi.

Yaralı 3 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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