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Ağrı'da yüzlerce çocuk hastanelik oluyor

Ağrı'da yüzlerce çocuk hastanelik oluyor

Ağrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 19:58 - Güncelleme: 01-01-2018 19:58

Ağrı’da havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi. Çocuk Hastanesi’nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor.

Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500’ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • NEDEN??? 01 Ocak 2018 20:59 Sebep nedir bu patlamanın,yurdun meseleleri çok fazla eğilin acil olarak.

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