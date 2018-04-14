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Ağrı'da sıcak çatışma: 1 asker şehit

Ağrı'da sıcak çatışma: 1 asker şehit

Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 16:58 - Güncelleme: 14-04-2018 16:58

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yiğido 14 Nisan 2018 17:39 Hani PKK geçen bahar bitecekti. Her gün şehit haberleri geliyor. Ve S. Soylu (?) hala görevde, üstelik gözü daha da yukarılarda...

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