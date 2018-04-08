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Ağrı'da PKK'ya ağır darbe: O da öldürüldü

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe: O da öldürüldü

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün sözde bölge sorumlusu Osman Özel öldürüldü. Teröristlerin bölgede operasyon hazırlığı içerisinde olduğu kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 20:02 - Güncelleme: 08-04-2018 20:02

AĞRI Dağı bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin kimliği ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu tespit edildi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ele geçirilen silah ve teçhizatlara el konulduğu, diğer yiyecek ve yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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