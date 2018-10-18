Ağrı'da deprem meydana geldi büyüklüğü kaç oldu?

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.