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Ağrı'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Ağrı'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden acı haber. Teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 18:16 - Güncelleme: 12-03-2018 18:16

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. 

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ağrı 12 Mart 2018 19:14 Ağrı dağında ha pkk lı ha ışıd. Amerika faşizminin beslemeleri..

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